São Paulo

"Mais rápido, mais alto, mais forte."

O famoso lema olímpico original, introduzido há cem anos, nos Jogos Olímpicos de Paris, a mesma cidade que abriga as Olimpíadas deste ano, especifica o que o atleta precisa ter (velocidade, impulsão, força) para se consagrar como o melhor em seu esporte.

Na final da canoagem velocidade (C1 1.000 m), disputada na raia do Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne (a leste da capital francesa), o brasileiro Isaquias Queiroz praticou dois dos componentes do lema para ganhar sua quinta medalha olímpica (soma agora um ouro, três pratas e um bronze).

Mais que ele, apenas a ginasta Rebeca Andrade, com seis (dois ouros, três pratas, um bronze). Igual a ele na quantidade, os velejadores Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas, um bronze) e Torben Grael (dois ouros, uma prata, um bronze).

Isaquias Queiroz vibra em Vaires-sur-Marne ao chegar em segundo lugar no C1 1.000 m da canoagem velocidade e ganhar a prata nas Olimpíadas de Paris - Bertrand Guay - 9.ago.2024/AFP

Mais alto, pelas características do esporte que pratica, Isaquias não tem como subir durante a competição. Mas mais rápido e mais forte ele consegue ser.

E, na regata das medalhas, nesta sexta-feira (9), foi. Segurando firme a pá com a qual conduz sua canoa, deu uma arrancada espetacular nos últimos 250 metros, o último terço da prova.

Até aquele momento, estava em quinto lugar, atrás, nesta ordem, de Martin Fuksa, Zakhar Petrov, Sergei Tarnovschi e Sebastian Brendel.

Passou de imediato Brendel e, no que parecia improvável, devido à distância para os demais concorrentes, remou, remou, remou, com rapidez nos movimentos e potência nos braços.

No sprint final, a 80 metros do ponto de chegada, Isaquias acelerou ainda mais, músculos exaustos porém resistentes, ultrapassando Petrov e Tarnovschi para ficar com a prata (3min44s33), a apenas 1s17 do campeão, o tcheco Fuksa (3min43s16, nova melhor marca olímpica).

O brasileiro foi o mais veloz, com folga, nesses 250 metros decisivos, os quais percorreu em 54s59.

"Uma sensação incrível, maravilhosa, diferente", disse Isaquias já com a medalha, em referência não apenas à sua atuação na final mas à presença da família (mulher e filhos), que não esteve com ele em Tóquio-2020.

"Foi uma baita de uma subida", acrescentou, sobre o desempenho assombroso no trecho final da prova. Afirmou que teve como motivação, para tamanha acelerada, não sair dos Jogos "com o pescoço pelado".

"Mais forte" e "mais rápido" na água, Isaquias, se não pôde ir "mais alto" dentro do barco, foi na premiação. Empolgado e sorridente com a quinta láurea olímpica, deu um pulão antes de aterrissar no pódio.

