Isaquias se iguala a Robert Scheidt e Torben Grael com cinco medalhas olímpicas

Com a conquista da prata na prova de canoagem velocidade C1 1.000m nesta sexta-feira (9) no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a leste da capital francesa, o canoísta baiana Isaquias Queiroz alcançou sua quinta medalha olímpica e se igualou aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, considerado o número total de pódios.

Isaquias já havia conquistado o ouro na mesma prova em Tóquio-2020 e a prata na Rio-2016. Nos Jogos do Rio de Janeiro, também ficou com a prata na C2 1.000m e com o bronze na C1 200m.

Isaquias Queiroz comemora a prata na prova de canoagem velocidade C1 1.000 em Paris-2024 - Yara Nardi/Reuters

O baiano de Ubaitaba chegou à França com a possibilidade de chegar a seis medalhas em Olimpíadas, o que o colocaria ao lado da ginasta Rebeca Andrade como o maior medalhista olímpico do país, mas terminou na última colocação a prova do C2 500m na véspera, ao lado de Jacky Godmann.

Confira abaixo os maiores medalhistas olímpicos do Brasil

Rebeca Andrade (6)

2 ouros, 3 pratas e 1 bronze

Robert Scheidt (5)

2 ouros, 2 pratas e 1 bronze

Torben Grael (5)

2 ouros, 1 prata e 2 bronzes

Isaquias Queiroz (5)

1 ouro, 3 pratas e 1 bronze

Serginho (4)

2 ouros e 2 pratas

Gustavo Borges (4)

2 pratas e 2 bronzes

Marcelo Ferreira (3)

2 ouros e 1 bronze

Bruninho, Giba, Dante e Rodrigão (3)

1 ouro e 2 pratas