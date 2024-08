Jenni Hermoso, da Espanha, se desculpa após dizer que seleção brasileira não joga futebol

São Paulo

Jenni Hermoso, atacante da Espanha, se desculpou por ter falado que a seleção brasileira "não joga futebol" após o Brasil vencer as espanholas por 4 a 2 na semifinal das Olimpíadas. A fala teve grande repercussão nas redes sociais, onde Hermoso recebeu uma enxurrada de comentários negativos em seu perfil.

Jennifer Hermoso, atacante da Espanha, nos Jogos Olímpicos de Paris - Huang Zongzhi/Xinhua

"Se, em algum momento alguém se sentiu ofendido, me desculpa, mas acredito que não faltamos com respeito, queremos seguir aproveitando o futebol e o que acontece dentro de campo deve ficar lá e entre os fãs e nas redes não deve haver uma guerra que não nos favorece em nada", disse à jornalista Mayca Jiménez do veículo espanhol Relevo.

A jogadora também tentou se explicar e se defender das críticas. "É verdade que quando você faz declarações pós-jogo, muitas vezes é tirado do contexto e as pessoas interpretam como um ataque", disse. "Também é verdade que o que eu disse naquele dia é que para mim aquilo não era futebol. Não é futebol perder tempo ou tentar criar uma batalha entre as jogadoras."

Para ela, também é importante conscientizar as pessoas de que não se deve criar guerras entre as jogadoras. "É preciso saber perder e também é preciso saber ganhar."

Hermoso falou sobre os comentários que vem recebendo nas redes e sobre seu apreço pelo futebol brasileiro. "Tenho bandeiras do Brasil em todo o meu Instagram, em publicações de um ano atrás, e quero dizer que no final nenhuma de nós faltou com respeito ao Brasil. Pessoalmente, sempre disse que Marta foi minha referência e há dez anos elogio seu futebol e seu trabalho. Para mim o Brasil sempre foi uma das equipes que eu gostava porque eu realmente gostava do futebol."