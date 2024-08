Em dia sem pódios do Brasil, seleção de futebol brilha e avança à final olímpica

São Paulo

A terça-feira (6) das Olimpíadas de Paris foi um dia sem medalhas para o Brasil, que não tinha competidores favoritos em nenhum esporte.

Quem mais perto chegou do pódio foram a skatista Dora Varella, quarta colocada na final do park, e o cavaleiro Stephan Barcha, quinto na final individual do hipismo (saltos).

O momento de brilho ficou por conta da seleção feminina de futebol, que mesmo sem a craque Marta (suspensa) ganhou por 4 a 2 da favorita Espanha, atual campeã mundial.

Kerolin, da seleção brasileira de futebol, comemora com o técnico Arthur Elias seu gol contra a Espanha na semifinal das Olimpíadas Paris 2024 - Andrew Boyers - 6.ago.2024/Reuters

A equipe dirigida por Arthur Elias, com a prata assegurada, disputará a final contra os EUA.

A seleção feminina de handebol parou nas quartas de final, assim como a masculina de basquete.

Sem ninguém no pódio no dia, o Brasil continuou na 17ª posição no quadro qualitativo de medalhas (por número de ouros), com dois ouros, cinco pratas e seis bronzes.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta terça-feira nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Luiz Maurício da Silva, com recorde sul-americano (85,91 m), avançou à final do lançamento do dardo. Pedro Rodrigues não conseguiu uma vaga.

Rafael Pereira disputou a repescagem dos 100 m com barreiras e se classificou para as semifinais. Tiffani Marinho não passou de fase nos 400 m rasos.

No salto em distância, Eliane Martins e Lissandra Campos ficaram, respectivamente, em 23º e 31º lugar.

Basquete

Nas quartas de final, a seleção masculina perdeu de muito (122 a 87) para os favoritos EUA, de LeBron James, Stephen Curry e companhia da NBA. O Brasil ganhou um jogo em Paris-2024 e perdeu três.

Canoagem velocidade

Na canoa dupla de 500 m, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, depois de falharem na primeira tentativa, se classificaram para as semifinais.

Futebol

Em resultado surpreendente, a seleção feminina venceu a Espanha por 4 a 2 e chegou à final das Olimpíadas. A disputa do ouro será contra os EUA, no sábado (10).

Handebol

A seleção feminina perdeu da Noruega por 32 a 15 e não passou para as semifinais. O Brasil encerrou a participação olímpica com duas vitórias e quatro derrotas.

Hipismo

Stephan Barcha, com a égua Primavera, acabou a disputa individual dos saltos em quinto lugar. Rodrigo Pessoa, medalhista de ouro em Atenas-2004, desistiu de seu percurso depois de sua montaria, Major Tom, falhar em dois obstáculos.

Skate

Dora Varella chegou à final da modalidade park e terminou na quarta colocação, atrás de Arisa Trew (Austrália), Cocona Hiraki (Japão) e Sky Brown (Grã-Bretanha). Raicca Ventura e Isadora Pacheco caíram na fase classificatória.

Vela

Bruno Lobo, na Fórmula Kite, continua na sétima colocação nas águas de Marselha e ainda pode ganhar medalha. Na classe Nacra17, Marina Arndt e João Siemsen disputarão a regata final, mas não têm chance de pódio.

Thaísa e Roberta (9) vibram na vitória da seleção brasileira de vôlei sobre a República Dominicana nas quartas de final de Paris-2024 - Annegret Hilse - 6.ago.2024/Reuters

Vôlei

A seleção feminina derrotou por 3 sets a 0 (25/22, 25/13 e 25/17) a República Dominicana e está em uma das semifinais. As norte-americanas serão as próximas adversárias das comandadas por Zé Roberto, na quinta-feira (8).

Vôlei de praia

Evandro e Arthur perderam de 2 sets a 0 (21/17 e 21/16) para a dupla da Suécia Ahman/Hellvig nas quartas de final. Só resta uma parceria do Brasil em Paris-2024, Ana Patrícia e Duda, que jogam nesta quarta-feira (7) contra Tina/Anastasija, da Letônia).