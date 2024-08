Mãe de campeã olímpica em Paris-2024 ensina vôlei de praia em projeto social no Sergipe

Aracaju

É no coração da cidade histórica de São Cristóvão, em Sergipe, que está a fonte de talentos do vôlei de praia sergipano: o CT Cida Vôlei, fundado e conduzido há 20 anos por Maria Aparecida Santos Lisboa, 53.

Cida Lisboa é a mãe de Duda Lisboa, que ganhou o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024. Sem fins lucrativos, o projeto social funciona com poucos recursos, com a maioria dos alunos participando de forma gratuita. Um valor mensal de R$ 30 é pago por 30% dos cerca de cem participantes do projeto –apenas os podem contribuir financeiramente.

Cida Lisboa (de azul), mãe da medalhista olímpica Duda Lisboa do vôlei de praia; projeto social prepara nova geração de atletas em Sergipe - Divulgação

Cida voltou ao Sergipe na segunda-feira (12), depois de viver todas as emoções ao acompanhar a filha na disputa da final olímpica.

Ainda mais motivada com o ouro conquistado pela dupla Duda e Ana Patrícia, a treinadora retomou sua rotina mantendo os horários dos treinos com as crianças.

No espaço, treinam crianças, adolescentes e atletas de alto rendimento. Foi ali que Duda deu seus primeiros saques, treinando até os 18 anos e construindo a base que a levou ao pódio olímpico.



"Apesar de contar com poucos contribuintes financeiros, que colaboram com um valor simbólico de R$ 30, abrimos portas para que a maioria dos nossos alunos, especialmente as crianças, possa treinar gratuitamente", diz Cida, ao lembrar que os equipamentos de treino foram doados pelas federações sergipana e nacional de vôlei.

"Isso ressalta a força da comunidade em torno do esporte, porque, além de mim, outros dois professores, que também são ex-alunos, dedicam-se ao treinamento dos jovens que buscam o mesmo sonho que a minha filha", afirma a treinadora.



Cida dividia os dias no projeto entre os treinos com jogadores de alto rendimento, que já disputam campeonatos regionais e nacionais.

Hoje, mesmo diante das dificuldades para manter o projeto em pleno funcionamento devido aos poucos recursos, outros cinco atletas como a sergipana Tainá e a sul-mato-grossense Vic Lopes também treinaram no local.

Juntas, as duas eram a quarta melhor dupla brasileira no ranking mundial da modalidade, ocupando a 13ª posição geral. Recentemente conquistaram o 3º lugar no Circuito Brasileiro Top 16, em Cuiabá.

Para Cida, o objetivo principal do seu projeto é garantir que seus alunos sigam os passos da Duda rumo ao reconhecimento nacional e internacional.

Em Uberlândia (MG), onde recebeu inúmeras homenagens ao lado de Ana Patrícia, Duda conversou com a reportagem por telefone nesta quinta-feira (15) sobre como se sente sendo exemplo para aqueles que fazem parte do projeto social desenvolvido pela sua mãe.

"Eu fico muito feliz de poder ser exemplo porque, antes, eu também me espelhava em outros atletas", diz a medalhista. "Ver essas pessoas se inspirando em mim e perceber onde cheguei por conta do projeto de minha mãe é algo tão grandioso porque é um projeto lindo, que incentiva os atletas a treinar. Então fico muito honrada e feliz por ter feito parte desse projeto."