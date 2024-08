Exército condecora medalhistas olímpicos em cerimônia com a presença de Lula; veja vídeo

Brasília

O Exército condecorou na manhã desta quinta-feira (22) atletas que ganharam medalhas nas Olimpíadas de Paris e que integram o programa de incorporação de alto rendimento da Força.

A entrega da medalha do Exército Brasileiro aconteceu durante a celebração do Dia do Exército, em Brasília, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades dos três poderes.

O presidente foi quem entregou a medalha. Foram condecorados os judocas Beatriz de Souza, a Bia; Guilherme Schimidt; e a líbero o time de vôlei Natinha. Os três são 3º sargentos do Exército

O presidente Lula (PT) condecora a judoca Bia Souza, ouro nas Olimpíadas 2024, na comemoração ao Dia dos Soldado, no QG do Exército. - Pedro Ladeira/Folhapress

Bia Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos, na categoria pesado. A atleta do clube Pinheiros surpreendeu as favoritas, a líder do ranking e a campeã europeia.

Na semifinal, ela bateu a francesa Romane Dicko, atual líder do ranking mundial da categoria pesado, bronze em Tóquio-2020 e que contava com toda a torcida local.

Bia depois também conquistou uma medalha de bronze na disputa por equipes mistas.

O outro judoca condecorado foi Guilherme Schimidit, que ganhou a medalha de bronze também na modalidade equipes mistas. O time brasileiro venceu a Itália na disputa pela medalha.

O Exército também condecorou a jogadora de vôlei Natália, a Natinha, uma das líberos do time de José Roberto Guimarães. A seleção brasileira perdeu nas semifinais para os Estados Unidos, mas se recuperou e ganhou o bronze ao vencer a Turquia.