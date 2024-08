O que os juízes avaliam no breaking, esporte que estreia nas Olimpíadas de Paris

Paris | Reuters

O breaking está fazendo uma aparição especial nos Jogos de Paris, uma decisão tomada por Paris 2024 e em linha com as ambições mais amplas do Comitê Olímpico Internacional de ampliar o apelo das Olimpíadas para um público mais jovem.

Breaking estreia nas Olimpíadas de Paris-2024 - Angelika Warmuth/REUTERS

Nascido em festas de rua no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970, o breaking, conhecido comumente pelos não iniciados como breakdancing, mistura dança urbana com movimentos acrobáticos ao som da música hip-hop.

Veja um guia do que os juízes estão observando.

Quais são os principais elementos do breaking?

Existem três elementos principais que compõem o breaking:

Top rock - isso se refere a movimentos realizados enquanto se está em pé, tipicamente uma combinação de movimentos elegantes das mãos e movimentos ágeis dos pés.

isso se refere a movimentos realizados enquanto se está em pé, tipicamente uma combinação de movimentos elegantes das mãos e movimentos ágeis dos pés. Freeze - é quando um breaker para abruptamente no meio da rotina, frequentemente em uma posição difícil de cabeça ou mãos.

é quando um breaker para abruptamente no meio da rotina, frequentemente em uma posição difícil de cabeça ou mãos. Down rock - refere-se à ação no chão. Inclui giros, movimentos dos pés, transições e power moves.

- refere-se à ação no chão. Inclui giros, movimentos dos pés, transições e power moves. Power moves - são como o nome sugere: uma combinação de sequências complexas que requerem força impressionante. Frequentemente envolvem um breaker girando todo o corpo nas mãos, costas, ombros ou cabeça.

Como o breaking é avaliado?

A competição consiste em batalhas entre dois atletas. Cada batalha consiste em um número de rounds. Em cada round, um atleta se apresenta primeiro, e então o outro responde.

Cada round é avaliado em relação a cinco critérios: técnica, originalidade, execução, vocabulário —significando a variedade de movimentos, estilos e transições— e musicalidade. Musicalidade refere-se a quão bem o breaker entrelaça seus movimentos com as batidas. Enquanto o breaker conhece a lista de músicas que o DJ seleciona durante a batalha, ele não sabe a música exata com a qual irá dançar até que ela comece a tocar nos alto-falantes.

Onde está acontecendo o breaking?

O breaking está sendo realizado na Place de la Concorde, uma das principais praças de Paris e o mesmo local que sediou os eventos de BMX e skate.

O breaking fará sua estreia olímpica em Paris, mas Los Angeles já disse que não fará parte de seu programa em 2028 e as chances são de que não retorne quando Brisbane sediar em 2032.