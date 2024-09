Brasileira abandona prova do triatlo nas Paralimpíadas de Paris após quebra da cadeira de rodas

São Paulo

A triatleta brasileira Jéssica Messali, 36, precisou abandonar a prova de triatlo disputada nesta segunda-feira (2) nos Jogos Paralímpicos de Paris após a cadeira de rodas utilizada por ela na terceira e última etapa, da corrida, quebrar. Jéssica estava na terceira colocação quando precisou abandonar a disputa.

"Isso é bem dolorido e estou sem palavras ainda. Podia acontecer em qualquer prova. Em sete anos de triatlo, isso nunca aconteceu e foi acontecer na prova mais importante da minha vida. Não tenho palavras para descrever", declarou a atleta à RFI.

A equipe de Jéssica já tinha conhecimento das condições do equipamento antes mesmo do início da disputa, mas optou por competir mesmo assim.

Jéssica Messali durante a prova de triatlo dos Jogos Paralímpicos de Paris - Alessandra Cabral/CPB

"No dia 1º, chegamos ao local da prova para fazer o treinamento e nos deparamos com um problema na roda da cadeira de corridas dela. Desde então, começamos a fazer várias tentativas de reparo", disse José Junior, treinador de Jéssica, em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele acrescentou que a busca pelo conserto entrou madrugada adentro, mas que não foi possível chegar a uma solução com "100% de efetividade".

"Então a gente optou por fazer a competição nessas condições, e ela vinha fazendo uma excelente prova", afirmou Júnior. Ele disse que, logo que começou a etapa da corrida, a cadeira "travou". "Agora ela vai assimilar tudo isso."

De Jaboticabal, no interior de São Paulo, Jéssica ficou paraplégica após um acidente de carro, em 2013.

Em 2021, a poucos meses dos Jogos de Tóquio, ela sofreu queimaduras nos pés e pernas, de 2º e 3º graus, durante uma sessão na sauna, e precisou amputar parte do pé.

Mesmo assim, conseguiu a quarta colocação na prova de triatlo nas Paralimpíadas disputadas no Japão.

3ª colocada no ranking mundial na sua categoria PTWC, para cadeirantes, Jéssica tem como maiores resultados o ouro na Copa do Mundo de Portugal (2019), a prata no Campeonato Mundial de triatlo (2021), e o bronze no Mundial em Abu Dhabi (2022).

As disputas do triatlo estavam previstas inicialmente para o domingo (1º), mas foram adiadas devido às condições ruins da água do Rio Sena.

O Brasil também conquistou nesta segunda-feira sua primeira medalha no triatlo em uma edição dos Jogos Paralímpicos, com a prata de Ronan Cordeiro na classe PTS5 (atletas com limitações físico-motoras).

O ouro ficou com o norte-americano Chris Hammer, e o bronze, com o alemão Martin Schulz.