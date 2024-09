Claudiney Batista dos Santos é tricampeão paralímpico no lançamento de disco

Maceió

O brasileiro Claudiney Batista dos Santos se tornou tricampeão paralímpico no lançamento do disco, na classe F56, na manhã desta segunda-feira (2). Com 46,86m, ele estabeleceu um novo recorde paralímpico em Paris-2024, assim como havia feito nas edições do Rio-2016 e em Tóquio-2020.

O mineiro de Bocaiuva liderou a prova de ponta a ponta. Seu primeiro arremesso foi para 44,74m. Ele ainda conseguiu melhorar a distância duas vezes: primeiro, para 46,45m, que já seria o novo recorde paralímpico, e enfim para 46,86m. A prata ficou com o indiano Yogesh Katuniya (42,22m) e o bronze, com o grego Konstantinos Tzounis (41,32m).

Claudiney Batista dos Santos durante a prova do lançamento de disco em Paris - Ana Patrícia/CPB

"Muita disciplina, muito foco, determinação, e com uma equipe multidisciplinar, uma família que acolhe, faz toda a diferença. Treinei bastante. A marca em si foi maravilhosa. Fui em busca do recorde mundial, mas veio o recorde paralímpico, que para mim já é sensacional. [Esse ouro] É para todos os brasileiros", disse ele ao SporTV após a conquista.

Em 2005, Claudiney sofreu um acidente de moto que lesionou sua perna esquerda. No hospital, a gravidade do ferimento aumentou, levando à amputação do membro. Ele recebeu um convite para conhecer o atletismo e começou a praticá-lo no ano seguinte. Antes do acidente, Claudiney era halterofilista. Ele também tem uma medalha de prata em Londres-2012.