Piastri vence GP do Azerbaijão e McLaren assume a liderança no mundial de construtores

Baku (Azerbaijão) | Reuters

Oscar Piastri venceu o GP (Grande Prêmio) do Azerbaijão e colocou a McLaren no topo da classificação de construtores em uma corrida que terminou com um carro de segurança virtual após uma colisão na penúltima volta entre Carlos Sainz da Ferrari e Sergio Perez da Red Bull.

O pole position da Ferrari, Charles Leclerc, que foi ultrapassado por Piastri na 20ª de 51 voltas e então lutou roda a roda antes de seus pneus se desgastarem, ficou em segundo lugar, com George Russell herdando o terceiro lugar para a Mercedes após a colisão Sainz-Perez.

O líder da Fórmula 1 da Red Bull, Max Verstappen, terminou em quinto, logo atrás de seu rival mais próximo pelo título, Lando Norris, que largou em 15º pela McLaren e terminou em quarto com um ponto extra pela volta mais rápida.

Oscar Piastri comemora vitória no GP do Azerbaijão, a segunda na carreira - Maxim Shemetov/Reuters

A vantagem do tricampeão Verstappen sobre Norris, que reduziu uma diferença de 15 segundos e ultrapassou o piloto holandês na volta 49 graças aos seus pneus mais novos, foi reduzida de 62 pontos para 59.

A McLaren agora está 20 pontos à frente da Red Bull na classificação, com sete rodadas restantes.

"Aquela foi provavelmente a tarde mais estressante da minha vida", disse Piastri, após resistir à pressão incessante de Leclerc para conquistar sua segunda vitória na carreira.

"Definitivamente entra como uma das melhores corridas da minha carreira". Foi a segunda vitória de Piastri na carreira, após o triunfo no GP da Hungria, em julho.

Os dois primeiros duelaram volta após volta, com o piloto da Ferrari tentando em vão usar o DRS para ultrapassar Piastri até que ele se desgastou e caiu nas garras de Perez e Sainz.

Fernando Alonso foi o sexto pela Aston Martin, com a Williams se beneficiando do acidente tardio para ver Alex Albon terminar em sétimo, com o estreante argentino Franco Colapinto seguindo-o em oitavo. Colapinto encerrou um jejum de 42 anos —o último argentino a pontuar na F1 havia sido Carlos Reutemann, em 1982.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi nono pela Mercedes, após largar do pit lane, e o estreante britânico Oliver Bearman conquistou o último ponto para a Haas como substituto de Kevin Magnussen suspenso.

Bearman agora marcou pontos por duas equipes diferentes em suas duas corridas após estrear com a Ferrari como substituto de Sainz, que estava com apendicite, em março.

Perez tentou e falhou em ultrapassar Leclerc pelo segundo lugar na penúltima volta e depois se viu em quarto lugar quando Sainz aproveitou a oportunidade para passar.

Enquanto o espanhol e o mexicano lutavam pelo terceiro lugar na curva dois, os carros colidiram e foram para o muro.

"O que aconteceu ali?", exclamou Sainz, com Perez perguntando a mesma coisa de maneira mais efusiva.