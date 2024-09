Alison Dos Santos conquista o bicampeonato da Diamond League

Bruxelas | AFP

O brasileiro Alison Dos Santos foi coroado campeão da temporada 2024 da Diamond League (Liga Diamante) nos 400 metros com barreiras neste sábado (14) em Bruxelas, ao vencer uma final na qual era o claro favorito.

Não participaram da mesma seus dois grandes rivais da prova, o campeão olímpico americano Rai Benjamin e o campeão mundial e recordista mundial norueguês Karsten Warholm.

Isso parecia abrir caminho para o corredor de obstáculos paulista, medalha de bronze olímpica no mês passado em Paris-2024, para conseguir a vitória, que alcançou com um tempo de 47 segundos e 93 centésimos, à frente do catariano Abderrahman Samba, segundo (48.20).

Alison dos Santos comemora o título da Diamond League 2024 em Bruxelas, na Bélgica - Yves Herman/Reuters

É a segunda vez que o atleta brasileiro de 24 anos conquista o título do ano na Diamond League após 2022, quando foi campeão mundial.

No ano passado, o título na Diamond League nesta prova foi para Rai Benjamin.

"É meu segundo troféu da Liga Diamante e para mim isso é uma grande conquista. Nesta temporada, demonstrei que estou completamente recuperado da lesão [sofrida em 2023], isso é provavelmente o mais importante para mim", afirmou Alison Dos Santos após sua vitória.

Na final dos 400 metros com barreiras no sábado na capital belga, outro atleta latino-americano participou, o costarriquenho Gerald Drummond, que ficou em sétimo —penúltimo— com um tempo de 49 segundos e 63 centésimos.