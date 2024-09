Rayssa Leal bate japonesas e conquista bicampeonato mundial

São Paulo

Rayssa Leal conquistou na tarde deste sábado (14) em Roma, na Itália, seu segundo título mundial de skate street.

Em uma final contra sete adversárias do Japão, a brasileira de 16 anos fez uma apresentação dominante. Ela liderou a primeira etapa, em que os skatistas percorrem uma pista com obstáculos, com notas 86,44 e 88,43.

Na sequência, na apresentação de manobras, pontuou primeiro com um 88,14, na terceira tentativa, e um 93,99 na quarta, a maior nota do campeonato. Assumiu a liderança com um total de 270,56 pontos.

A prata ficou com Momiji Nishiya (269,14) —ouro em Tóquio-2020, quando Rayssa ficou com a prata—, e o bronze, com Miyu Ito (249,53).

Rayssa Leal no Mundial da SLS em Roma - Julio Detefon - 14.set.2024/CBSk/Divulgação

A jovem skatista da pequena cidade de Imperatriz, no Maranhão, já havia conquistado o título mundial em 2022, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Ela também é bicampeã do Street League Skateboarding Championship Super Crown, em 2022, no Rio de Janeiro, e em 2023, em São Paulo.

Em julho, Rayssa conquistou sua segunda medalha olímpica, com o bronze no skate street feminino durante o Jogos Olímpicos de Paris-2024, após uma classificação dramática por dificuldades no início de suas apresentações. A atleta admitiu que errou manobras fáceis e se deixou levar pelo nervosismo durante a competição.

Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a skatista, então com 13 anos, trouxe a medalha de prata, quando se tornou a participante mais nova do Brasil na história das Olimpíadas e também a mais jovem medalhista olímpica da história do país.

Com as conquistas no Japão e na França, Rayssa também se tornou a brasileira mais jovem a conquistar sua segunda medalha olímpica, se juntando a um grupo seleto que tem nomes como Adhemar Ferreira da Silva e Neymar.