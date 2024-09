Tayana Medeiros conquista medalha de ouro no halterofilismo

Maceió

A brasileira Tayana Medeiros conquistou o 24º ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Competidora do halterofilismo (categoria até 86 kg), ela levantou 156 kg na última tentativa e ultrapassou a chinesa Feifei Zheng, que havia levantado um quilo a menos.

Esse também é o novo recorde paralímpico na categoria.

"Gente, eu não sei nem explicar. Foi o que eu falei para os treinadores lá atrás: 'Vocês fazem a jogada que eu vou lá e levanto'. Eu não quero saber de nada, eu estou aqui só para levantar o peso. E deu certo a nossa jogada", disse ela.

Tayana Medeiros celebra conquista do ouro - Ana Patrícia de Almeida /CPB

Com o 24º ouro, o Brasil ultrapassa a Itália no quadro de medalhas e está em 5º lugar. São 87 medalhas no total até aqui, maior número do país na história de Paralimpíadas —são 25 pratas e 38 bronzes.

Tayana Medeiros fez sua segunda participação em Jogos Paralímpicos. Em Tóquio-2020, ela foi quinta colocada.