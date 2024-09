Com cinco medalhas em menos de duas horas, Brasil bate recorde de medalhas em Paralimpíadas

Maceió

Rayane Soares, Ricardo Mendonça, Luis Carlos Cardoso, Christian Gabriel e Paulo Henrique Andrade dos Reis garantiram uma manhã de sábado (7) iniciando com recorde quebrado pela delegação brasileira em Paris-2024. São 75 pódios, superando a marca de Tóquio-2020, que até então era o melhor resultado do país em Jogos Paralímpicos.

A primeira a competir foi Rayane, que conquistou o ouro nos 400 m T13 (deficiência visual), com direito a quebra do recorde mundial. Ela fechou a prova em 53s55, melhor marca do planeta, seguida por Lamiya Valiyeva (55s09), do Azerbaijão, e pela portuguesa Carolina Duarte (55s52).

O recorde mundial pertencia à estadunidense Marla Runyan, que durava desde 2 de janeiro de 1995, há quase 30 anos. Ela havia concluído a prova em 54s46.

Rayane Soares comemora após quebrar o recorde mundial da prova - Stephanie Lecocq - 7.set.24/Reuters

Na prova dos 200 m T37 (paralisados cerebrais), Ricardo Mendonça ficou com a prata e Christian Gabriel com o bronze. No salto em distância T13 (deficiência visual), Paulo Henrique Andrade dos Reis conquistou o bronze.

A quinta medalha da manhã veio na canoagem: Luis Carlos Cardoso foi medalha de prata no K1 200 m, na categoria KL1.

O Brasil conquistou 43 medalhas em Londres-2012, 72 na Rio-2016 e 72 em Tóquio-2020. Até aqui, são 75 em Paris-2024.

Em Tóquio, no entanto, o número de ouros é maior: 22. Em Londres, foram 21, enquanto são 18 em Paris.