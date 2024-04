Agente Muda abre curso para formar lideranças que combatem desigualdades

São Paulo (SP)

O Agente Muda, movimento focado em formar lideranças comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo, abriu inscrições para sua terceira imersão.

Lançado na primeira semana de abril, o curso é voltado a líderes dos setores público, empresarial e da sociedade civil organizada que atuam para tornar o sistema econômico mais inclusivo. Os participantes devem estar dispostos a compartilhar, aprender e rever suas posições, pensamentos e abordagens.

Nos três dias de formação presencial, de 14 a 16 de junho, no Centro Paulus, em São Paulo (SP), os selecionados terão contato com práticas que formam o núcleo do Agente Muda.

São três frentes de aprendizado: ampliação das habilidades socioemocionais para liderar processos complexos e colaborativos; prática e melhoria da capacidade de criação de vínculos de confiança e construção de senso de comunidade; compartilhamento de aprendizagens, teorias, metodologias e reflexões.

"A comunidade é central para mudarmos profundamente nossa forma de sentir, pensar e fazer para liderar sobre novas bases culturais e mentais", diz Marcel Fukayama, cofundador do Sistema B e integrante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula.

O objetivo do Agente Muda é consolidar uma comunidade de prática fundamentada em vínculos de confiança e elevado capital social, que se dedica a combater as desigualdades do sistema econômico. Para isso, o movimento conecta lideranças com visão sistêmica, instrumentaliza conhecimento, estimula práticas conjuntas e se esforça para "mudar as regras do jogo".

Outra premissa é fortalecer abordagens inovadoras para a resolução de problemas sociais complexos e possibilitar conexão entre líderes com trajetória comprovada em mudanças sistêmicas.

As inscrições vão até 30 de abril no site agentemuda.com.br.