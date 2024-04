Mulheres abordam em livro carreira no terceiro setor

São Paulo (SP)

Brasileiras que fizeram carreira no terceiro setor passam em revista suas trajetórias no livro "Mulheres no Terceiro Setor", a ser lançado nesta quinta-feira (18), às 19h, na Livraria da Travessa, em São Paulo.

As empreendedoras sociais relatam aspectos emocionantes e surpreendentes à frente de ONGs, negócios de impacto, consultorias e movimentos engajados em causas socioambientais. A publicação faz parte da série "Mulheres", da editora Leader, e destaca a notável contribuição feminina para a transformação social.

A coautoria é de Ana Paula Paixão, Bianca Provedel, Camila Rocha e Silva, Carla Lettieri, Daniele Torres Cordeiro, Elisangela Machado, Jenifer Santos, Kátia de Marco, Luiza Serpa, Margareth Goldenberg, Marina Costa Cruz Peixoto, Paula Fabiani, Ro Santiago, Taiana Jung e Ulla Ribeiro Araújo. O prefácio é de Isabel Fillardis.

Luiza Serpa, fundadora do Instituto Phi, é uma das coautoras de 'Mulheres no Terceiro Setor' - Divulgação

Na liderança do Instituto Phi, Luiza Serpa conta como deixou uma carreira ascendente em comunicação corporativa, há 18 anos, para se dedicar à filantropia.

"Hoje posso dizer que encontrei meu papel no mundo: ser ponte", diz a fundadora da entidade que apoiou quase 1.800 projetos sociais em todo o país, movimentou R$ 196 milhões para o setor e impactou a vida de 2,6 milhões de pessoas.

"Atendemos aos anseios de quem quer doar desenvolvendo projetos sob medida. Assim, ao levar o investidor até a ONG, invertemos o caminho mais comum da captação e fazemos o acompanhamento da prestação de contas para que o processo seja transparente e organizado", completa a fundadora no livro.

Para Paula Fabiani, CEO do Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) desde 2014, as organizações do terceiro setor pelas quais passou têm um ponto em comum: a dedicação à missão de melhorar a vida das pessoas e do planeta.

"Este livro conta histórias de mulheres incríveis que buscam gerar impacto positivo no mundo de diversas maneiras. Me sinto muito honrada por contribuir compartilhando um pouco da minha história. Que esta obra inspire outras mulheres, assim como eu fui e continuo sendo inspirada por tantas outras", afirma.

Tanto Serpa quanto Fabiani foram destaques no Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha e pela Fundação Schwab, durante a pandemia de Covid-19, ao desempenhar papéis à frente de iniciativas que mitigaram os efeitos da crise sanitária entre os mais vulneráveis.

O Idis liderou um fundo emergencial que distribuiu R$ 40 milhões para hospitais e Santas Casas de 25 estados e o Instituto Phi se uniu a parceiros para mobilizar R$ 13,2 milhões em doações e fazer a conexão entre quem estava disposto a doar e comunidades que estavam precisando de ajuda em 2020.