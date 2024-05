Como serão as festas de socialites, como Narcisa, no Chopin para ver Madonna

Rio de Janeiro

Marina Felfeli, síndica do edifício Chopin, já tem em mãos as listas de convidados das festas e jantares que vão ocorrer na noite de sábado, durante o show da cantora Madonna na praia de Copacabana. A lista tem artistas, políticos, socialites e empresários que vão ouvir a americana cantar bem perto. Só não a poderão ver da janela.

"Assistimos ao show dos Rolling Stones, em 2006, e o do DJ Alok, ano passado, com vista para o palco. Mas o palco desta vez ficou de costas para a gente", afirma Felfeli.

Edifício Chopin, vizinho ao Copacabana Palace, terá festas e jantares de socialites durante show da Madonna - Yuri Eiras/Folhapress

As enormes janelas do Chopin, edifício vizinho à direita do Copacabana Palace, dão para a lateral do palco e para a passarela por onde Madonna vai atravessar. O palco foi montado na altura do hotel onde Madonna está hospedada. Madonna, portanto, vai cantar de costas para o Chopin.

Para os moradores, nada que abale o glamour do prédio, conhecido por abrigar gente influente da sociedade carioca, como as socialites Narcisa Tamborindeguy e Regina Lemos Gonçalves, e a jornalista e empresária Liliana Rodriguez.

"Sempre que tem alguma coisa em Copacabana, é difícil não fazer nada em casa. Na última semana, perguntaram muito e decidimos receber amigos mais próximos", afirma Rodriguez, dona de um hotel fazenda no sul fluminense. "Montei um buffet de aperitivos e um jantar para cem pessoas."

Em outro apartamento, Narcisa Tamborindeguy vai receber cerca de 150 pessoas. A empresa de cosméticos O Boticário montou uma espécie de camarote na casa da socialite, com direito a decoração, iluminação e aromatizadores. Cinco fãs da marca foram sorteados para a festa.

"Conseguirmos 'hackear' um dos momentos mais citados do ano, entendemos que o nome da Narcisa traria ainda mais força para nossa ação porque ela é um perfil que está sempre no holofote nas redes sociais e interage de forma superdivertida com o público, ainda mais quando o assunto é Copacabana", afirma Sofia Ricciardi, diretora-executiva da Sowhat.

Durante a semana, como um esquenta para o show, Tamborindeguy foi à janela e usou megafone para gritar o nome do DJ Pedro Sampaio, que vai se apresentar após o show de Madonna.

Pelos cálculos da administração do prédio de 12 andares, mais da metade dos moradores vai dar festas e oferecer jantares.

Felfeli, a síndica, criou um esquema semelhante ao do Réveillon —moradores precisaram enviar uma lista prévia de convidados. Só entra quem tiver com o nome na lista.

"Alguns mandam a lista em cima da hora, outros atualizam aos poucos, mas a lista é importante para controle. Vamos instalar grade na entrada, reforçar a segurança, colocar de plantão um técnico de elevador. Todos muitos atentos."

"O Chopin não é o mais luxuoso prédio de Copacabana, mas é o mais engraçado. Ele tem muita vida", diz Liliana Rodriguez.