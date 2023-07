Três em cada dez alunos já usaram inteligência artificial, diz pesquisa do Google

São Paulo

Se você já usou uma ferramenta de inteligência artificial na lição de casa, você não está sozinho. Francisco P., 16 anos, por exemplo, ficou com preguiça de pesquisar e de formular um texto em um trabalho de história. "Usei o ChatGPT porque eu tinha pouco tempo, então ele me ajudou no curto prazo", lembra.

"Mas nunca mais recorri à IA porque percebi que, além de mal escrito o ChatGPT ainda tinha erros conceituais básicos, ao nível de eu, mesmo sem ter estudado a fundo o conteúdo em questão, poder perceber."

Mulher mexe em projeções em uma tela digital - Getty Images

Uma pesquisa do Google divulgada nesta quinta (20) mostrou que 70% dos estudantes brasileiros já ouviram falar de inteligência artificial, e, assim como Francisco, três em cada dez já utilizaram ferramentas com a tecnologia.

O estudo, feito em parceria com a Educa Insights, ainda mostrou que 86% dos jovens acreditam que a IA será eficaz ou muito eficaz na resolução das dúvidas e problemas, enquanto 10% afirmam ainda não saber, e 4% acreditam que será pouco eficaz na resolução de dúvidas e problemas.

Thais Melendez, líder de insights para o segmento de Educação do Google no Brasil, acha que a IA vai ser a nova solução para a aprendizagem. "Se analisarmos, nós já buscamos as informações que precisamos no YouTube, por exemplo. A diferença é que agora podemos dar o contexto e ter nosso tempo e esforços cada vez mais otimizados", diz.

"Uso Inteligência Artificial para edição de foto, vídeo e som. Como por exemplo remover pessoas de fotos, ruídos de áudio ou legendas automáticas. Uso placas de vídeo da Nvidea, o CapCut, BandLab, Lightroom, que não são aplicativos destinados à inteligência artificial, mas procuram essas tecnologias e vêm atualizando esses recursos", completa Francisco.

Na pesquisa do Google, também ficou claro que os estudantes querem que suas escolas invistam em recursos digitais: 73% acham importante que as instituições de ensino gastem tempo e dinheiro com novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial.

A pesquisa entrevistou cerca de mil estudantes de todo o Brasil durante o mês de maio deste ano por meio de questionários online.