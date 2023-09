Festa de erês da umbanda tem guloseimas e é aberta a pessoas de todas as religiões

São Paulo

No dia 27 de setembro é celebrado o dia de são Cosme e são Damião, santos do catolicismo. Na mesma data, outra religião, a umbanda, também celebra duas figuras importantes para sua tradição: os erês. Nessa festa, que acontece todos os anos em diversos lugares do Brasil, é comum oferecer muitas guloseimas aos participantes.

Festa (ou gira) de erês no C.E.U. Estrela Guia, realizada em setembro de 2021 - Karime Xavier/Folhapress

"A umbanda é uma religião que tem na sua base o sincretismo dos orixás com os santos católicos", afirma o babalaô Luis Guilherme Santos, da Casa Manoel do Congo, em São Paulo. O sincretismo que ele menciona é um tipo de equivalência entre as religiões, com elementos correspondentes entre elas —no caso, os "santos" das duas.

Luis Guilherme explica que a umbanda acredita na reencarnação, isto é, que as pessoas têm a possibilidade de voltar a uma nova vida depois da morte. "É um processo necessário para que possamos ter novas oportunidades, aprender coisas novas e evoluir", diz.

"Os erês são espíritos de crianças que já viveram na Terra e vêm trabalhar na umbanda para continuar seu processo de aprendizado."

Para a umbanda e para o catolicismo, tanto os erês (também chamados de Ibeji) quanto os santos Cosme e Damião são irmãos gêmeos. No caso da Igreja Católica, é entendido que os irmãos teriam nascido na Arábia por volta do ano 260. Hoje, eles são os protetores de profissões como médicos, farmacêuticos e cabeleireiros.

"Na umbanda, os erês simboliza a pureza e reverenciam um olhar para a vida sem vícios nem julgamentos. Por isso, são tão importantes e todos fazemos e mantemos viva essa festa", afirma Luis Guilherme.

Na festa dos erês, as casas religiosas —na umbanda elas são chamadas de "terreiros"— são preparadas como se fossem celebrar um aniversário de criança. "Além da decoração, fazemos muitas coisas para comer, basicamente aquilo que toda criança gosta: bolo, doces, refrigerantes, frutas, sucos etc", conta.

"Temos por tradição entregar sacolinhas de doces e brinquedos para todas as crianças que vêm participar da festa. É um dia em que nos integramos um pouco mais com a nossa comunidade e levamos esta doçura como forma de agradecimento."

Também é comum encontrar terreiros e mesmo restaurantes que oferecem no dia 27 de setembro o prato caruru, feito com camarões e quiabo.

No caso do terreiro que Luis Guilherme comanda, na zona leste da capital paulista, a festa foi agendada excepcionalmente para o dia 7 de outubro, para poder atender a mais moradores da comunidade;

De acordo com o babalaô, qualquer pessoa pode participar das festas de erês no país todo. São situações sem custo e abertas a todos, independentemente da religião que se segue em casa. "Os principais fundamentos da umbanda são o amor e a caridade. Assim, todos são muito bem-vindos, basta querer encher seus corações de alegria e receber muito axé", diz.

