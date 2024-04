Luiz Antônio Simas inaugura Reco-Reco, selo de livros para crianças da Record

São Paulo

Nesta quarta (23), se comemora o Dia de São Jorge, e no Rio de Janeiro é até feriado por causa disso —São Jorge é o santo padroeiro (protetor) da cidade. São Jorge, dizem, mora na Lua, ao lado de seu cavalo branco. Antes disso, vivia numa região da Turquia chamada Capadócia.

'O Cavaleiro da Lua', livro de Luiz Antonio Simas sobre São Jorge, da Reco-Reco - Camilo Martins/Divulgação

"Essa região tem solo com crateras, então as pessoas diziam que ele tinha nascido num lugar parecido com a Lua. Não se sabe há quanto tempo, mas algumas pessoas que olham para o céu repararam que, 'dentro' da Lua, a gente enxerga uma imagem formada pelas crateras e que se parece com São Jorge", diz Luiz Antônio Simas, que é escritor, professor e historiador.

Simas, como ele é mais conhecido, acaba de lançar um livro para crianças "O Cavaleiro da Lua", que conta a história de um menino que aprende sobre as fases da Lua ao pensar em sobre como São Jorge precisa se adaptar a elas para poder morar lá.

"Ninguém sabe exatamente se São Jorge existiu de fato. Mas, ele teria vivido no século 3 depois de Cristo. A gente costuma dizer que foram tantas histórias contadas sobre ele, mas tantas histórias, que mesmo que ele talvez não tenha existido, ele foi inventado", brinca Simas.

São Jorge é muito popular e cultuado por muitas pessoas. Simas acredita que isso seja porque é uma figura que representa a guerra contra o mal. "Ele é ligado à luta contra as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia", afirma.

"Às vezes, as pessoas rezam para ele quando têm um problema no trabalho, se forem adultos, ou um problema na escola, se forem crianças. Aí pedem para São Jorge ajudar. As histórias dele falam muito desse combate contra o que nos angustia. É como se ele fosse mais que um santo, fosse um amigo."

Logo nas primeiras páginas de "O Cavaleiro da Lua", há uma dedicatória a todos os devotos do santo, mas "especialmente às crianças dos subúrbios cariocas" (subúrbios são as partes das cidades mais afastadas do centro). E Simas acha mesmo que São Jorge tem "uma preferência pelas crianças". Ele explica.

"A gente costuma dizer que o dragão que ele enfrenta é o dragão da maldade. E, de certa maneira, o adulto tem mais maldade que a criança. Eu sempre tive a impressão de que quando um adulto pede ajuda para São Jorge ele vê, desconfio, até ajuda. Mas se é uma criança, ele está sempre disponível."

No livro, Simas diz que tudo que acontece com a Lua pode ser uma mistura de astronomia com fé. Fora das páginas, há adultos que acham que essas duas coisas não podem conviver, que têm que ser separadas.

"As coisas não são contrárias", afirma o autor. "A história fala de um menino que, por causa da fé em São Jorge, aprendeu uma coisa que a ciência comprova, que é o fato de a Lua ter fases diferentes. A fé levou o menino ao conhecimento científico, sem que uma coisa contradiga a outra."

"O Cavaleiro da Lua" é o primeiro livro da Reco-Reco, selo infantil que a editora Record lança este mês. Ele terá lançamento no sábado (27), às 14h, no Al-Farabi (R. do Mercado, 34), no Rio de Janeiro. Estão previstas no Reco-Reco obras de Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade e de Ferreira Gullar.

Isabel Allende também está na lista de autores que escrevem para crianças e que o selo vai publicar. O livro dela, que ficou famosa com livros para adultos como "A Casa dos Espíritos", escreveu uma história sobre sua cachorrinha Perla.

O diretor editorial do Grupo Record, Cassiano Elek Machado, diz que o nome Reco-Reco surgiu de uma criação coletiva entre vários editores que vão participar do selo. "É legal ver que o nome é 'primo' da palavra Record, e é também um instrumento musical às vezes associado à infância", diz.

Ele mesmo tocava bastante reco-reco quando era pequeno. Na escolinha em que Cassiano estudou, havia atividades em um quintal cheio de galinhas d'Angola, e onde morava um cachorro pequinês chamado Gordo. "Sempre, em algum momento, a gente tocava reco-reco, e era ótimo."

O Cavaleiro da Lua Preço R$ 49,90 (32 páginas)

R$ 49,90 (32 páginas) Autoria Luiz Antônio Simas e Camilo Martins (ilustrações)

Luiz Antônio Simas e Camilo Martins (ilustrações) Editora Reco-Reco

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma