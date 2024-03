Pedro Vinicio, artista dos desenhos engraçados e com rasuras, estreia na Folhinha

A partir deste sábado (2), a Folhinha publicará toda semana uma ilustração inédita do artista pernambucano Pedro Vinicio, 18 anos, conhecido por suas artes com cores vibrantes e frases divertidas. "Pretendo desenhar coisas para rir bastante. Às vezes, rir de nervoso", diz Pedro.

Seus desenhos viralizaram pela primeira vez em 2020. Ele se deu conta de que algo tinha mudado quando viu o número de seguidores em seu perfil do Instagram aumentar de um momento para o outro, chegando a 19 mil em 24 horas.

Ilustração de estreia de Pedro Vinicio na Folhinha, em 2 de março de 2024 - Pedro Vinicio

"No outro dia, tinha cinco jornalistas me ligando me pedindo entrevista", contou Pedro, em reportagem da Folhinha em junho de 2022. Hoje, são 710 mil pessoas acompanhando suas publicações.

Morador de Garanhuns, município a 230 quilômetros de Recife, em Pernambuco, Pedro divide a casa com seus pais e tem a ajuda de sua irmã, Marília, na administração da carreira. Ele já teve contrato profissional com marcas de camisetas e sites de notícias, e participou como convidado da Flip (Festa Literária de Paraty), em novembro de 2023.

Pedro Vinicio, que estreia desenhos na Folhinha - Arquivo Pessoal

Os desenhos no estilo que tornou Pedro famoso começaram a ser feitos durante a pandemia, todas as tardes, quando ele voltava da escola e terminava os deveres. À época, ele tinha 15 anos.

"Acho que os artistas jovens poderiam ser mais valorizados [no Brasil]. Tem gente fazendo muita coisa boa. E tem gente fazendo muita coisa ruim", brinca. "Mas o negócio é dar oportunidade", diz Pedro.

Em sua arte, há quase sempre um personagem em um cenário simples, uma frase engraçada, e também uma rasura, como se o autor tivesse escrito algo, se arrependido e rabiscado por cima, em vez de apagar.

"Isso começou quando eu tava fazendo minha prova na escola, e eu fui inventar de escrever de caneta, errei tanto e, quando vi, tinha mais rabisco do que escrita, ou acerto. Aí, desenhando no celular e no computador, errei, risquei, gostei", contou Pedro à Folhinha em 2022.

Hoje em dia, a rasura nos desenhos "é de propósito e é sem querer", ele disse. "Desenho em qualquer lugar, mas gosto mesmo no celular, porque a tela é menor e faço mais rápido", explicou à época.

Pedro está animado para a parceria com a Folhinha, suplemento infantil mais longevo do país, que completou 60 anos de publicação em 2023. "Acho muito importante as crianças também ficarem bem informadas sobre o que acontece", afirma.

Em janeiro de 2010, a Folhinha também teve a estreia de um cartunista bem jovem: João Montanaro, que até hoje publica sua arte na Folha, começou no jornal quando tinha apenas 13 anos, com o personagem Doubli.



DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma