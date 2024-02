Estrela de 'Luz', da Netflix, conta como ganhou o papel e lembra começo aos 4 anos

São Paulo

Os colegas da escola em que a atriz Marianna Santos estuda adoram os trabalhos que ela faz na TV. E, como qualquer fã de um programa, eles não deixam passar uma oportunidade de descobrir em primeira mão o que vai acontecer nos próximos capítulos daquela história.

Marianna Santos na série 'Luz', da Netflix - Netflix/Divulgação

"Os alunos sempre querem spoiler, e ficam com raiva, às vezes, pois eu nunca conto", brinca Marianna, que, como se vê, leva sua profissão bem a sério.

Mari atualmente está no ar no streaming como a protagonista da série "Luz", da Netflix. Na trama, Luz é uma menina órfã acolhida e criada desde bebê em uma comunidade kaingang. Quando completa 9 anos, ela descobre algo que vinha sendo mantido em segredo até então e resolve fugir.

Como brinca a personagem no trailer da série, todo mundo sabe que fugir de noite sozinha no meio da floresta não é a melhor ideia do mundo, então Luz quase não consegue pôr seus planos em prática. Por sorte, ela é ajudada por um vagalume e consegue chegar a um internato, onde vai contar com novos amigos para descobrir sua verdadeira origem.

Minha mãe me filmava com uma câmera, colocava na TV e eu falava: "Mãe, não quero aparecer só na nossa TV. Quero aparecer na TV de todo mundo!"

Mari deu entrevista à Folhinha para contar como é ser uma atriz desde os 4 anos de idade (quando ela começou, ainda nem sabia ler!) e o que aprendeu de mais legal com este novo trabalho. Leia abaixo.



Como e quando você decidiu que ia ser atriz?

Desde os 4 anos falava pra minha mãe que queria aparecer na TV. Lembro que minha mãe me filmava com uma câmera, colocava na TV e eu falava: "Mãe, não quero aparecer só na nossa TV. Quero aparecer na TV de todo mundo!". Mas não tinha certeza que queria ser atriz, pois amava cantar e dançar também. Depois do meu primeiro trabalho como atriz é que tive a certeza do que queria.

Você fez cursos para ter essa profissão?

Meu primeiro trabalho foi aos 4 anos, nunca tinha feito nenhum curso, não sabia nem ler (risos). De lá para cá, vieram novos trabalhos, e nos trabalhos temos uma preparação bacana, que vale como um curso de tanto que aprendemos.

Entendo que essa profissão necessita de muito estudo e dedicação e daí, entre um trabalho e outro, tento participar de workshops que tenham uma menor duração, mas continuo me capacitando.

Como faz para conciliar o trabalho e a escola?

Como comecei cedo, sempre conciliei escola e trabalho e para mim é bem tranquilo. O segredo é prestar muita atenção às aulas, dar uma revisada em casa e nunca deixar acumular as coisas. A divisão de tempo entre a escola e trabalho sempre foi tranquila, não que seja fácil, mas quando a gente faz o que ama é mais tranquilo.

Você fez teste para entrar no elenco de "Luz"?

Sim. Primeiro enviei um vídeo gravado em casa mesmo, com um texto da personagem. Depois, tive alguns testes presenciais, sozinha e em grupo, sempre interpretando cenas da Luz.

Você fica nervosa quando tem que fazer testes assim?

Não fico nervosa. Sempre fico muito animada, ansiosa e tento me concentrar ao máximo para que a ansiedade não me atrapalhe. Quando gravamos em casa é mais fácil, pois se errar ninguém vai ver, mas gosto mesmo do teste presencial.

Você já fez "Carinha de Anjo" e "Poliana Moça". O que esses dois trabalhos te ensinaram?

Cada trabalho é um aprendizado incrível. O que sempre levo de um para outro é o amadurecimento, o comportamento no set, a importância da concentração em entrar em cena. Em "Carinha de Anjo" eu tinha 4 anos, tudo era brincadeira. Conforme fui crescendo, fui amadurecendo, me apaixonando e levando cada vez mais a sério.

O que você aprendeu sobre os povos originários com o trabalho em "Luz"?

Foi uma experiência que me trouxe um aprendizado enorme sobre valores, tradições, língua falada, pintura no rosto e no corpo, artesanato e outras coisas relacionadas aos povos indígenas, reforçando meu respeito e admiração por eles.

Legal também falar que a série traz um olhar todo especial para a preservação do meio ambiente, que é superimportante para as culturas indígenas.

Sua personagem está "em busca de suas origens". Você pode dar um spoiler sobre o que ela acaba descobrindo?

Sem dar spoiler, posso dizer que ela percebe que o processo de crescer e de se descobrir envolve um desafio grande. Porque há muito o que aprender sobre as pessoas e sobre o mundo, mas acreditando na sua própria luz, na força do amor e criando relações de confiança, tudo tende a ficar bem no final.

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma