Atores de Hollywood discutem possível greve em meio a dos roteiristas

Los Angeles | Reuters

O sindicato dos atores de Hollywood anunciará nesta segunda-feira se seus membros autorizaram uma possível greve, medida que aumentaria a pressão sobre os principais estúdios de cinema e televisão que já enfrentam uma paralisação dos roteiristas.

O sindicato SAG-AFTRA estabeleceu o prazo desta segunda-feira para que seus 160.000 membros votem sobre a possibilidade de dar a seus negociadores o poder de convocar uma greve, se necessário. As negociações entre o sindicato dos atores e os grandes estúdios estão programadas para começar na quarta-feira.

O icônico letreiro de Hollywood, em Los Angeles - REUTERS

No fim de semana, os estúdios provavelmente evitaram outra paralisação ao chegar a um acordo provisório com o Directors Guild of America (DGA). Esse pacto entrará em vigor se os membros do DGA votarem para ratificá-lo.

Os atores, em suas negociações, buscarão maiores salários e salvaguardas contra o uso não autorizado de suas imagens por meio de inteligência artificial. O acordo atual deles expira em 30 de junho.

Em uma carta aos membros pedindo pelo voto a favor de uma autorização de greve, os líderes do SAG-AFTRA disseram que o setor mudou drasticamente com o surgimento do streaming de televisão e de novas tecnologias, como a IA generativa.

"Entramos totalmente em uma indústria de entretenimento digital e streaming, e isso exige um contrato relevante para o novo modelo de negócios", afirmou a carta.

Um porta-voz da Alliance of Film and Television Producers (AMPTP), que representa a Walt Disney Co, Netflix Inc e outros grandes estúdios, não fizeram comentários.

A greve de um mês de mais de 11.500 membros do Writers Guild of America (WGA) interrompeu a produção de séries e encerrou projetos de alto nível.