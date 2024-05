Onde assistir ao show de Madonna no Rio ao vivo pela TV e no streaming

São Paulo

O show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio, neste sábado (4), está previsto para começar às 21h45. O espetáculo, com duração prevista de duas horas, será transmitido pela TV e pelo streaming.

Madonna em show da turnê 'Celebration' em Londres, em 2023 - Kevin Mazur/WireImage/Reuters

Na televisão aberta, será possível acompanhar o último show da turnê "Celebration Tour" pela TV Globo e, na TV por assinatura, pelo Multishow. Já pela internet, o Globoplay terá o sinal aberto para a transmissão do show.

A abertura do show, com o DJ americano Diplo, tem previsão de começar às 20h, mas não será transmitido. O pós-show, no palco Leme, em frente ao principal, com Pedro Sampaio, também não será exibido.

Globoplay e Multishow exibirão um especial pré-show a partir das 21h30. Já a TV Globo pula direto da novela das nove para o show.

