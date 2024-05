Já foi a um show da Madonna? Conte a sua história para a Folha

São Paulo

A expectativa para o show gratuito de Madonna na praia de Copacabana neste sábado (4) é alta. Trata-se da quarta apresentação da cantora americana no Brasil, que revisita os seus 40 anos de carreira com a "Celebration Tour", e o público é estimado em 1,5 milhão de pessoas.

Anteriormente, Madonna trouxe as turnês "The Girlie Show", em 1993; "Sticky & Sweet Tour", em 2008; e "The MDNA Tour", em 2012.

Uma legião de fãs atravessa o Brasil para assistir ao show da cantora, em um setlist que inclui hits como "Like a Prayer", "Burning Up", "Holiday", "La Isla Bonita" e "Like a Virgin".

Imagem da Celebration Tour, de Madonna - Sasha Kasiuha/Divulgação

Tem quem combinou esquema de caravana com os amigos, dividindo apartamentos, bate e volta de ônibus ou mesmo não mediu custos de hospedagem e passagens de aviões para ver nem que seja um cantinho do palco da rainha do pop. Segundo reportagem da Folha, que entrevistou alguns dos entusiastas da cantora, algumas somas chegam a R$ 26 mil.

