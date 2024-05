Show de Madonna no Rio pode entrar no ranking dos maiores do mundo; veja lista

São Paulo

O show de Madonna neste sábado (4) em Copacabana, Rio de Janeiro, nem aconteceu e já promete ser histórico. A apresentação pode configurar na lista dos maiores shows do mundo, do Guinness World Records, publicada todo ano com recordes internacionais. Isso porque o público esperado para prestigiar a cantora é de um milhão e meio de pessoas.

Madonna em show canta "La Isla Bonita" - Sasha Kasiuha/Divulgação

Três dos maiores shows que aparecem na lista aconteceram na praia de Copacabana, o que torna a entrada de Madonna no ranking algo possível e esperado. O que teve maior plateia aconteceu há 30 anos, de Rod Stewart e o mais recente da lista é de 2006.

Veja o ranking dos maiores shows do mundo a seguir:

1. Rod Stewart, no Brasil, em 1993

O cantor britânico se apresentou na noite de Ano Novo na praia de Copacabana para 3,5 milhões de pessoas, o que é considerado o maior público registrado pelo Guinness Book. O livro chega a citar 4,5 milhões de pessoas, mas parte delas estava na celebração de virada do ano.

2.Jean-Michel Jarre, na Rússia, em 1997

O instrumentista, compositor e produtor francês levou um show com luzes e lasers para Moscou, como parte da turnê do álbum Oxygène. 3,5 milhões acompanharam a apresentação do artista.

3.Jorge Ben Jor, no Brasil, em 1993

Tem brasileiro na lista também. Na noite de Ano Novo de 1993, Jorge Ben Jor se apresentou para 3 milhões de pessoas.

4.Jean-Michel Jarre, na França, em 1990

Fazendo dobradinha na lista, o artista francês apresentou o show Paris La Défense – Une Ville En Concer para 2,5 milhões na capital da França, antes mesmo do show na Rússia.

5.Monsters of Rock, na Rússia, em 1991

O evento reuniu bandas como Pantera, E.S.T, The Black Crowes, Metallica e AC/DC que se apresentaram para uma plateia de 1,6 milhões de pessoas em Moscou em meio ao colapso da União Soviética.

6.Rolling Stones, no Brasil, em 2006

A banda britânica fez apresentação gratuita da turnê "A Bigger Bang" para Copacabana. O show foi visto por 1,5 milhões de pessoas da praia do Rio de Janeiro.