Braço direito de Gugu diz que apresentador e Rose Miriam nunca fizeram sexo na vida

São Paulo

O diretor de televisão Homero Salles, que se diz o melhor amigo de Gugu Liberato, com quem trabalhou no SBT e na Record, disse que o apresentador e Rose Miriam nunca tiveram relações sexuais ou se relacionaram como namorados ou marido e mulher. As informações foram divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, do site Em Off.

Rose Miriam, viúva de Gugu - @rosemiriamoficial no Instagram

Salles disse que Rose Miriam foi escolhida para ser mãe dos filhos do apresentador porque era considerada confiável e que ela recebia dinheiro de Gugu, que teria pago sua faculdade. Os dois se conheciam há muito tempo, segundo Salles, e eram amigos. Gugu e Rose Miriam dormiam separados na casa que dividiam e só viajavam juntos em viagens de família, com os filhos.

Ainda de acordo com o braço direito de Gugu, o apresentador teria deixado a herança aos filhos e sobrinhos confiante de que a geração mais nova cuidaria da mais velha.

"Disse a Rose que, se ela entrasse com um processo, estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel e eu eu disse que cederíamos um imóvel. Ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual à mãe do Gugu", afirmou Salles.

"Não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça. Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição."