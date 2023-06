Inhotim muda sua direção artística; sai Julieta González e entra Júlia Rebouças

São Paulo

Inhotim confirmou em nota nesta quarta-feira (28) uma informação que já corria de maneira informal no meio artístico —o desligamento da diretora artística do museu, Julieta González, do posto que ocupava desde janeiro de 2022.

Quem assume a direção artística em seu lugar é a curadora Júlia Rebouças.

A nova diretora arística de Inhotim, Júlia Rebouças - William Gomes Pereira

O museu nas proximidades de Belo Horizonte não explicou os motivos para o afastamento de González, curadora anunciada com pompa pelo museu no final de 2021. Disse apenas que a decisão da saída foi tomada em conjunto pela direção do museu e ela, em maio.

O museu não atendeu a um pedido da reportagem para comentar os motivos do desligamento de González.

A venezuelana tem décadas de experiência, com passagens pela curadoria dos museus Jumex e Tamayo, no México, Bronx Museum, em Nova York, a Tate Modern, em Londres, e o Museu de Arte de São Paulo, o Masp.

Em Inhotim, González foi uma das responsáveis pela série de exposições que recuperam a obra e o legado de Abdias Nascimento, um importante pintor que dedicou sua vida à luta pelos direitos da população negra.

A pesquisadora Júlia Rebouças já havia trabalhado na curadoria de Inhotim, entre 2007 e 2015. Mais recentemente, atuou como diretora artística da Oficina Francisco Brennand, em Recife. Ela também ajudou a organizar uma edição do Panorama da Arte Brasileira, em 2019, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e foi cocuradora da edição de número 32 da Bienal de São Paulo.

Natural de Aracaju mas radicada em Belo Horizonte, Rebouças tem vasta experiência editorial, tendo organizado e editado livros. É Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais (2017).