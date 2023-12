Ator Gérard Depardieu faz comentários misóginos e obscenos em vídeo vazado

São Paulo

Um vídeo vazado mostra o aclamado diretor e ator francês Gérard Depardieu fazendo comentários misóginos e obscenos. A gravação soma-se a dezenas de acusações de violência sexual e uma denúncia de estupro contra Depardieu.

Gerard Depardieu em 2013 - Valery Hache/AFP

O vídeo vazado foi gravado em 2018, durante uma visita de Depardieu à Coreia do Norte, mesmo ano em que a atriz Charlotte Arnould o denunciou por agressão sexual e dois estupros.

"As mulheres adoram andar a cavalo. Seu clitóris roça no punho da sela. Elas gostam muito, são grandes vadias", diz Depardieu, enquanto assiste a um treino de hipismo. Em seguida, o ator sexualiza uma criança que pratica o esporte. "Isso mesmo, minha garota, continue", diz.

Em outro momento do vídeo, o ator fala a uma mulher que pesa 124 kg. "Ainda não estou ereto, com a ereção peso 126 kg", diz, tocando seu ombro.

"Vá em frente, tire a foto enquanto eu toco sua bunda", ele diz a outra mulher. "Sua vagina deve ser peluda. Ela cheira a égua."

As gravações, que geraram indignação na França, fazem parte de um documentário inédito do diretor Yann Moix, também conhecido por declarações machistas. O vídeo foi exibido no canal público France 2.

A produção também mostrou depoimentos de quatro mulheres que acusam Depardieu de violência sexual. A atriz Hélène Darras denunciou o diretor em setembro deste ano por uma agressão que teria ocorrido em 2007.

Gérard Depardieu quando recebeu a Legião Honrosa do presidente Jacques Chirac, em 1996 - Vicent Amalvy/AFP

Alguns dias depois da denúncia de Darras, a atriz Emmanuelle Debever, que acusou Depardieu de agressão sexual em 2019, se suicidou. Uma investigação sobre a morte de Debever foi aberta.

A ministra da Cultura da França, Rima Abdul Malak, afirmou que o comportamento de Depardieu "constrange a França" e disse que consideraria retirar do ator a Legião de Honra, a mais alta distinção do país. O ator nega as acusações e, através de seus advogados, afirmou que a condecoração estava à disposição da ministra.

Nesta segunda-feira, o Museu de Cera de Paris retirou a estátua de Depardieu de sua área de visitação. A decisão foi tomada "diante das reações negativas dos visitantes" que passavam pela estátua do ator, declarou a instituição, mque recebe 800 mil visitantes por ano, em nota divulgada à agência de notícias AFP.