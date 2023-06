São Paulo

A artista Françoise Gilot morreu nesta terça-feira (6) aos 101 anos, em um hospital de Manhattan. A morte foi confirmada por sua filha, Aurelia Engel, que declarou à imprensa que ela lidava com doenças no coração e no pulmão nos últimos meses.

Francoise Gilot em seu ateliê em Paris - Jean-Pierre Muller/AFP

Apesar de uma carreira consagrada como artista plástica, Gilot ficou conhecida pela relação longa com o pintor Pablo Picasso, que começou em 1943, quando ela tinha 21 anos e ele 61. Picasso sabotou a carreira de Gilot depois do término do relacionamento.

O namoro da artista com Picasso foi turbulento, com o pintor espanhol mantendo amantes durante os últimos anos. Ficou conhecida a história de Picasso usando um cigarro para queimar a bochecha direita de Gilot e, depois, a retratá-la com uma pinta no quadro "Mulher com Colar Amarelo", produzido entre 1881 e 1973.

Ela recontaria as experiências no livro "Life with Picasso", em 1964, o que enfureceria o pintor a ponto dele recusar contato com ela e as duas filhas que tiveram. Além dele, amigos próximos e até mesmo o partido comunista francês se manifestaram contra a publicação.

A obra se tornaria depois a inspiração principal para o filme "Os Amores de Picasso", dirigido por James Ivory em 1996 e com Anthony Hopkins e Natascha McElhone nos papéis. Ela voltaria a escrever sobre Picasso em 1990, com "Matisse and Picasso" —uma obra focada na amizade dos dois artistas.

Mas o relacionamento nunca reduziu a obra de Gilot, que por décadas continuou a trabalhar em novas obras com amplo reconhecimento no meio. Seus quadros "Paloma à la Guitare", de 1965, e "Living Forest", de 1977, foram vendidos em leilões distintos de 2021 por US$ 1,3 milhão, ou R$ 6,4 milhões.

Françoise Gilot nasceu em 26 de novembro de 1921 em Paris, na França, e desde a infância nutriu interesse pelas artes. Sob os cuidados da mãe, ela ainda criança estudou história da arte, cerâmica e pinturas em aquarela, e posteriormente ela se graduou na Universidade de Paris, em 1938. A artista ainda obteria uma graduação em literatura inglesa na Universidade de Cambridge, antes de abandonar os estudos em direito para se dedicar às artes.

Depois de Picasso, ela ainda escreveria um novo livro de memórias, "Interface: The Painter and the Mask", de 1975, focado em sua vida, e assumiria o comando do departamento de artes da Universidade do Sul da Califórnia entre os anos de 1976 e 1983.

O filho, Claude Picasso, é o atual diretor da Picasso Administration, que gerencia o legado do pintor, enquanto Paloma Picasso é designer de joias e perfumes. Eles e Aurelia, nascida do casamento com Luc Simon, são os três filhos que Gilot deixa.