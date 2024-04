Tendência 'coquette', com visual feminino e romântico, faz sucesso nas redes sociais

São Paulo

Laço, corset, tule e renda são elementos que remetem ao estilo "coquette", que traz uma estética hiper feminina e romântica. A tendência foi impulsionada por famosas como as cantoras Lana Del Rey e Sabrina Carpenter, além de outras influências da era vitoriana, como a da série "Bridgerton".

A palavra de origem francesa se refere a uma mulher sedutora que gosta de flertar, mas sem a intenção de se comprometer emocionalmente.

Sabrina Carpenter durante o Jingle Ball 2023 da iHeartRadio z100 no Madison Square Garden - Dia Dipasupil / Getty Images via AFP

Dados do Google Trends mostram que nos últimos 12 meses o interesse pelo termo atingiu o pico em janeiro de 2024 no Brasil, e as buscas por "coquette" dobraram em 2023 em relação ao ano anterior.

No TikTok, a hashtag #coquette tem 1,8 milhões de publicações, enquanto no Pinterest, rede social para inspirações e tendências, as buscas por "coquette aesthetic" e "laço coquette" aumentaram 10.000% em março de 2024 em comparação com março do ano passado.

"As estampas florais, tecido acetinado, peças com decote, o corset e muitos laços, seja no cabelo, na roupa ou na meia. A junção desses elementos é o principal do 'coquette'", diz Gabriela Donato, consultora de estilo e stylist.

Para ela, o estilo é o queridinho da geração Z, influenciada pela cantora pop Sabrina Carpenter e a modelo Hailey Bieber. Além da série "Bridgerton", que resgatou o estilo vitoriano com vestidos com babados, decotes quadrados e estampas florais.

Sabrina estrelou uma coleção de roupa íntima da Skims, da socialite Kim Kardashian, com lingerie de renda, laços e cores pastéis nos tons rosa e verde.

Outra queridinha dos jovens pelas canções melodramáticas é a cantora Lana Del Rey, que protagonizou uma campanha da marca em janeiro. A coleção trazia referências ao estilo, como lingerie acetinada, renda e laços.

Relatório do Pinterest com tendências de festivais e do Coachella 2024 confirmou essa tendência impulsionada pela cantora. A pesquisa indica que as pessoas acessam a rede para se inspirar nos artistas do Coachella e encontrar o melhor estilo para o look.

Neste ano, as buscas por "Lana Del Rey core" subiram 300%. "Minivestido de corset", "corset vintage" e "penteado com laço" são algumas das pesquisas na plataforma relacionadas a essa estética que tiveram aumento, com destaque para "joias com formato de laço", que teve um crescimento de 1.764%.

Os dados abrangem as buscas globais de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, em comparação com dezembro de 2023 a janeiro de 2024.

Lucius Vilar, estilista e professor do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina, diz que uma das expoentes do "coquette" é a designer de moda irlandesa Simone Rocha, que já trabalha com essa ideia de roupa super delicada, com renda e conectada a essa estética vitoriana.

Look da grife Simone Rocha - Divulgação

"Se juntar o estilo romântico com a era vitoriana e com o visual rococó, pensando no filme Maria Antonieta, essas influências bebem muito disso. E 'Bridgerton' tem um figurino muito interessante que influencia também essas pessoas que seguem tendências", diz Vilar.

A criadora de conteúdo no TikTok, Bruna Monteiro, 26, produz vídeos inspirados nesse estilo o que a levou a montar uma loja, a Coquettie com produção de roupas e acessórios como laços, scrunchies, casaquinhos e saias.

Bruna diz que foi influenciada a aderir ao "coquette" por conta do balé, que também leva o nome de "balletcore", estética que remete ao estilo de bailarina como as sapatilhas e a saia de tule.

A jovem Giullia Marchetti, 24, também tem sua própria marca de roupa, a Leoni per me que abusa de looks com scrunchies, vestidos e tops com laços.

"Seguimos nesse estilo romântico, mas, ao mesmo tempo, conseguimos mesclar com outros estilos diferentes. As adeptas do street style também conseguem incorporar peças da Leone", diz Giullia.

Looks da loja Leoni per me, (à esq.), a modelo usa um top de algodão branco com detalhes de fitas pretas na parte frontal, manga bufante e detalhes de nervura na cintura e (à dir.), a modelo usa top reto com alças em cetim - Divulgação

"Apostar em tons pastéis, rosados e nude. As sapatilhas são ótimas, porque trazem o romântico a qualquer look, e os sapatos Mary Jane", diz Bruna, que também indica acessórios de pérolas e fitas de cetim.

"As fitas de cetim podem ser usadas como colar, basta amarrar no pescoço. Se você as coloca no cabelo, podem servir como uma faixa ou um acessório para o coque", diz Bruna.

Para Giullia, as meias também podem compor esse estilo. "Sejam elas curtas, três quartos ou até mesmo meia-calça, acredito que adicionam um toque extra ao visual", diz Giullia.