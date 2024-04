Os indígenas estão satisfeitos com o governo Lula?

São Paulo

A 20ª edição do ATL (Acampamento Terra Livre) terminou na última sexta-feira (26), com a divulgação de uma carta aberta expressando forte repúdio à condução da política indigenista no país, com ênfase na demarcação de territórios, pauta central do evento.

A carta também demanda ações urgentes por parte do presidente Lula (PT).

No comunicado, as entidades mencionaram a decisão proferida na segunda-feira pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu todas as ações judiciais relacionadas à lei do marco temporal das terras indígenas, aprovada pelo Congresso no ano passado em resposta a uma determinação judicial.

Para conversar sobre as demandas dos povos originários, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Jorge Abreu no Como É que É? desta terça-feira (1º).

