Madonna fica discreta em hotel no Rio, e dançarinos fazem festa na piscina

Rio de Janeiro

Poucos hóspedes do Copacabana Palace viram Madonna desde que a cantora chegou ao Rio de Janeiro, na segunda-feira (29). Mas a presença da rainha do pop é sentida no ambiente.

O funcionamento do hotel está diferente. Madonna e sua equipe ocuparam cerca de 90 dos 239 quartos à disposição, e o acesso foi restrito a novos hóspedes.

Madonna na janela do hotel Copacaba Palace - Dilson Silva - 29.abr.2024/AgNews

Tapumes foram colocados para cobrir a piscina. Do Chopin, prédio que fica ao lado, não é mais possível ter uma visão completa do espaço de lazer.

Madonna foi vista na chegada ao hotel, na manhã de segunda, e quando fez uma rápida aparição na janela do quarto, no início da tarde.

Uma terceira aparição foi flagrada por um fã que se hospeda no Copacabana Palace. Ele a encontrou na recepção, disse o nome de Madonna e ela o retribuiu com um sorriso, segundo o hóspede.

Enquanto a estrela se mantém discreta, a equipe de Madonna circula normalmente pelo Copacabana Palace. Fotos, no entanto, são proibidas, de acordo com hóspedes. Seguranças do hotel fazem rondas pelas áreas comuns do hotel.

Na tarde de segunda, alguns dançarinos de Madonna atravessaram a avenida Atlântica e foram à praia de Copacabana. À noite, parte da equipe da turnê também comemorou, à beira da piscina do hotel, o aniversário de Marvin Gofin, um dos dançarinos de Madonna. A pequena celebração teve direito a bolo e mergulhos na piscina. Madonna não foi vista.

A equipe de montagem e produção do show também foi à praia e fez uma primeira avaliação do palco.

Nesta terça (30), fãs e curiosos —por enquanto, mais curiosos— permanecem na porta do Copacabana Palace. Os fãs aguardam a chance de vê-la durante passagem de som. O ensaio está previsto para quinta-feira (2), mas sem horário.