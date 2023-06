Rod Stewart quer deixar o rock'n'roll para trás com novo álbum de swing

São Paulo

Rod Stewart afirmou que quer deixar o rock‘n’roll para trás. O artista de 78 anos, que é um dos maiores nomes do gênero musical, quer seguir em uma nova direção e fazer outro tipo de música.

"Tudo tem que acabar mais cedo ou mais tarde", disse Stewart em entrevista ao radialista Charlie Stay no programa BBC Breakfast, que foi ao ar nesta sexta-feira (9).

Cantor Rod Stewart em show na Bridgeston Arena, EUA, em Julho de 2022 - Jason Kempin/Getty Images/AFP

A declaração surgiu após o apresentador dizer que as estrelas do rock atuam hoje com idades inacreditáveis. "Na verdade, estou parando. Não estou me aposentando, mas quero seguir em frente… Tive muito sucesso com The Great American Songbook e acabei de fazer um álbum de swing com Jools Holland, que será lançado no ano que vem, então quero seguir nessa direção".

O álbum do artista com o pianista Jools Holland deve ser lançado após a turnê de verão de Stewart, que começa em Plymouth, Inglaterra, no dia 24 de junho, com a participação de Boy George e do Culture Club.

"Então, eu só quero deixar todo o rock ‘n’ roll para trás, por um tempo talvez…", afirmou o cantor, que teve seis sucessos número um nas paradas do Reino Unido, incluindo Baby Jane e Maggie May.

Mas, o rock and roll ainda estará presente no show que Rod Stewart fará no Brasil em 30 de setembro. O músico divide o palco com Ivete Sangalo no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação faz parte da série "Legends in Concert", da Move Concert, cuja intenção é reunir grandes artistas no mesmo palco.