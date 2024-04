São Paulo

Morreu, na madrugada desta sexta-feira, o saxofonista Zé Nogueira, mestre do saxofone soprano, aos 68 anos. O músico tinha problemas cardíacos e não resistiu após uma convulsão.

O músico Zé Nogueira - zenog/Instagram

O músico tocou e gravou com artistas como Djavan, Ney Matogrosso, Simone, Ivan Lins, Edu Lobo e Zé Renato, com quem formou a banda Zil, em 1986, e nos musicais "Gota D'Água", "Ópera do Malandro" e "O Rei de Ramos, de Chico Buarque.

Como artista solo, gravou os álbuns "Carta de Pedra", de 2008, "Encontros", de 2016, e "Disfarça e Chora", de 2018.

"Eu perdi um irmão e o Brasil, um dos maiores músicos de todos os tempos", escreveu Zé Renato em seu Instagram. O produtor Marcus Preto também homenageou Nogueira em suas redes.

"O cara mais gentil. Sorte minha ter tido tempo de trabalhar contigo. Nosso disco do Boca Livre vai chegar no mês que vem —para você, em sua memória", escreveu. Zé Nogueira produziu "Rasgamundo", da banda Boca Livre. O álbum foi finalizado nesta quinta-feira, um dia antes da sua morte.