Série 'The Office' ganha novo remake na Austrália com protagonista mulher

São Paulo

A série "The Office" vai ganhar um remake australiano na Amazon Prime Video e terá uma mulher como protagonista, de acordo com o portal Variety. Segundo as informações, as gravações devem começar em junho deste ano e a série vai ser lançada em 2024.

A atriz Felicity Ward - Divulgação

A atriz Felicity Ward, que esteve em "Wakefield" (2021) e em "Any Questions for Ben?" (2012), interpretará Hannah Howard, contrapartida de Michaell Scott, vivido por Steve Carell na versão da NBC de 2005. Howard será a chefe de uma empresa de embalagens que se chamará Finley Craddick.

Na trama, que se passa pós a pandemia de Covid, a chefe descobre que sua filial será fechada e os funcionários vão passar a trabalhar de casa. Howard, então, começa a fazer o que pode e o que não pode para manter a equipe junta.

A série australiana é a 13ª versão do programa britânico criado por Ricky Gervais e Stephen Merchant, que tem adaptações no Canadá, Chile, República Tcheca, Israel, França, entre outros países.

Também estão no elenco da nova versão Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmit, and Firass Dirani.