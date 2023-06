Taylor Swift acumula recordes em sua carreira; relembre alguns deles

São Paulo

Taylor Swift tem gerado filas enormes para a compra dos ingressos dos show de sua turnê "The Eras Tour" no Brasil, cuja pré-venda se esgotou em minutos. Esse fato é um entre os vários que se destacam na carreira da cantora que, com sua influência na cultura pop, se tornou uma das artistas mais populares e premiadas da atualidade.

Toda popularidade fez Taylor bater recordes e obter números impressionantes. Ela tem mais de 35 registros no Guinness World Records.

Taylor Swift em show de sua turnê 'The Eras Tour', em março - Suzanne Cordeiro/AFP

Duas de suas entradas na premiação aconteceram em 2022, quando "Midnights", o seu décimo álbum de estúdio, se tornou o disco mais transmitido no Spotify em 24 horas e teve o maior número de streams no primeiro dia de lançamento.

No mesmo ano, após o lançamento de "Red (Taylor’s Version)", ela bateu o recorde de "mais entradas simultâneas no Hot 100 da Billboard", além de "Música mais longa a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100".

A artista foi a primeira a conquistar o topo de seis paradas musicais ao mesmo tempo.

Aos 33 anos, a artista também tem o recorde de mais álbuns simultâneos no Billboard 200 dos Estados Unidos. Foram dez ao todo.

Por falar em álbum, Taylor é a maior vencedora da categoria de melhor álbum do ano do Grammy, com três estatuetas.

Com a "Reputation Stadium Tour", de 2018, a cantora se apresentou para 2,8 milhões de pessoas e arrecadou ao todo 345 milhões de dólares. Essa foi considerada a turnê feminina mais rentável da última década e com a maior média de público de todos os tempo.

Além disso tudo, Taylor figura no segundo lugar do ranking de cantoras mais ricas do mundo, publicado pela revista Forbes no início de junho.