Fãs de Madonna gastam até R$ 26 mil para assistir a show gratuito no Rio

Rio de Janeiro

Apesar de ser o show de Madonna no Rio de Janeiro marcado para sábado ser gratuito, alguns fãs desembolsaram alguns milhares de reais para assistir à apresentação longe da multidão, com mais conforto e segurança.

É o caso da treinadora de ciclismo Mel Teophilo, de 48 anos, que tinha 17 anos quando a artista americana lotou o Maracanã com a turnê The Girlie Show, em 1993. "Estava colada na grade. O suor dela pingou em mim", diz.

Agora, Mel diz que estará em um quarto de hotel com vista para o palco, acesso ao rooftop e uma taça de champanhe na mão. "Trabalho para gastar dinheiro com Madonna há um tempo. Já fui a shows desta turnê em Londres e Amsterdam", afirma.

A treinadora de ciclismo Mel Teophilo em frente Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada - Yuri Eiras/Folhapress

A organização do evento espera um público de 1,5 milhão de pessoas na praia. Na frente do palco foram montadas duas áreas VIPs que serão usadas por patrocinadores do evento.

Mel e amigos reservaram quartos em um hotel na avenida Atlântica, na orla de Copacabana. Agora, as suítes de frente para o mar por são oferecidas por até R$ 7.627, sem contar as taxas.

E a treinadora não é a única. A atriz Paula Frascari, de 39 anos, reservou uma lancha Oceanic 36 Plus. Ela e amigos partirão da Marina da Glória rumo a Copacabana no fim da tarde. O aluguel da embarcação custou R$ 7.000.

A atriz Paula Frascari alugou com amigos uma lancha para ver do mar o show de Madonna - Divulgação

Paula Frascari alugou uma embarcação de Antônio Pedro Wölnner, sócio-fundador da Rio Island Boat Tour. "Estabelecemos um valor para cada lancha, de acordo com os serviços a bordo. Em algumas temos serviços mais simples, com água, refrigerante e cerveja. Em outros temos um bar com barman a bordo", conta o empresário.

Lancha Oceanic 36 Plus foi alugada por cerca de R$ 7.000; outras embarcações chegam a custar R$ 26.000 para show de Madonna - Rio Island Boat Tour/Divulgação

A TLN Eventos, na Marina da Glória, também está lucrando com aluguel de embarcações para o show. Há barcos compartilhados, com venda de ingressos avulsos —na prática, é como se fosse uma festa—, e privativos, em que o cliente aluga a embarcação inteira.

"A demanda para o show da Madonna foi gigantesca", afirma Bruno Rodrigues, de 26 anos, representante da TLN Eventos. "Para sábado, já alugamos embarcações de até R$ 26.000. Sobraram apenas duas, de R$ 10.000 e R$ 20.000."

Daniel de Moraes, de 34 anos, empresário de Recife, chegou na terça-feira ao Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes para sábado. Ele e oito amigos alugaram por R$ 9.900 um espaço no quiosque da orla mais próximo ao palco. "Escolhi o quiosque pelo custo e benefício. Ele tem uma visão privilegiada do palco, é open bar, open food e ainda é confortável, porque terá no máximo 120 pessoas."