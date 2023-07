Andrea Bocelli reage a discussão das irmãs Kim e Kourtney Kardashian

São Paulo

As irmãs Kardashian são famosas por trocas de farpas em pequenas competições umas com as outras. A mais recente, travada entre Kim, de 42 anos, e Kourtney, de 44, envolveu até o tenor italiano Andrea Bocelli, que recentemente cantou no casamento da mais velha.

Kourtney, que se casou com Travis Barker, da banda Blink-182, acusou Kim de roubar a ideia geral de seu casamento, feito na Itália, em 2022, para uma campanha da grife Dolce & Gabbana. A irmã respondeu afirmando que se casou no país primeiro, em 2014, com Kanye West. Nas duas cerimônias, Andrea Bocelli se apresentou.

Andrea Bocelli em show no Texas, nos Estados Unidos, em 2022 - Suzane Cordeiro/AFP

"Andre Bocelli é meu cantor favorito de todos os tempos, mas sou eu que estou copiando o estilo 'dolce vita' dela", disse Kim, em tom irônico, durante um episódio de "Keeping Up with the Kardashians".

O tenor escreveu uma mensagem em seu Instagram dizendo que se sente lisonjeado que as duas adorem a voz dela e que sempre será feliz cantando para elas. Ele afirmou, ainda, que um cantor mais jovem, Matteo Bocelli, seu filho, pode ajudá-las muito mais.

Kim compartilhou o post de Bocelli em seus Stories.