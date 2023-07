Anitta revela suspeita de câncer e diz que contrariou médicos para viajar em 2022

São Paulo

Anitta revelou nesta sexta-feira, em entrevista à rádio KTU, de Nova York, que médicos suspeitaram que ela pudesse ter um câncer de pele, no ano passado, depois de uma série de exames com resultados ruins.

A cantora Anitta - Lufré/Divulgação

Contra as indicações dos médicos, porém, ela decidiu embarcar numa viagem de férias com as amigas, para o Japão. "Eu disse ‘então tudo bem, se é câncer, não preciso ficar presa no hospital, não quero fazer o exame agora, vou tirar um mês de férias e depois volto e faço'."

Ela disse que se estivesse em seu último mês de vida, não ia querer passar esse tempo internada. Por isso, não desmarcou a viagem e, ao chegar ao Japão, se encontrou com um curandeiro.

De acordo com Anitta, uma suposta cura espiritual ajudaria a explicar como, ao retornar para o Brasil semanas depois, seus exames mostraram que ela não tinha câncer.