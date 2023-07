Com Elis Regina e Drake, uso de IA na música desafia leis sobre direitos autorais

São Paulo

Num comercial lançado pela Volkswagen nesta semana, a cantora Maria Rita aparece dirigindo e cantando a faixa "Como Nossos Pais", composta por Belchior e famosa na voz de sua mãe, a cantora Elis Regina, morta há 41 anos. Em dado momento, ela vê Elis dirigindo ao seu lado e cantando junto com ela.

O comercial trouxe a imagem e a voz da cantora de volta usando técnicas de inteligência artificial, como deepfakes e a emulação de vozes. O uso de tecnologias parecidas inunda feeds de redes sociais com memes e covers inusitados e esquenta discussões sobre o uso dessas ferramentas na música.

As cantoras Maria Rita e Elis Regina no filme publicitário - Divulgação/Volkswagen

Algumas versões deram o que falar, como a de Ariana Grande cantando "No Dia em Que Eu Saí de Casa", ou Renato Russo entoando "Batom de Cereja", da dupla Israel & Rodolffo. Mas nenhuma delas chamou tanta atenção quanto uma que se vendeu como real: a faixa "Heart on My Sleeve", que foi lançada originalmente em plataformas de streaming em abril de 2023, se passando por uma nova colaboração entre os canadenses Drake e The Weeknd.

Todas estas faixas foram criadas em softwares como o Covers.ai, que solicita somente o upload de um arquivo da música desejada e alguns trechos de áudio da voz escolhida para o cover para que ele seja criado instantaneamente.

"É importante destacar que a inteligência artificial ainda não cria no stricto sensu da palavra –a partir do nada–, mas manipula, reconhece padrões e os recombina de maneira cada vez mais eficiente", diz o compositor Alex Buck, mestre em música pela Unesp.

Alguns grupos musicais exploram a tecnologia por conta própria. É o caso do trio americano YACHT que decidiu usar, ainda em 2016, a inteligência artificial para compor seu sétimo álbum, "Chain-Tripping", nome também escolhido com IA. O disco foi lançado em 2019 e indicado a um Grammy.

Como documentado no filme "The Computer Accent", de 2022, a banda usou softwares desenvolvidos por empresas tecnológicas com foco em IA, ainda não disponíveis para o público geral, para criar padrões de melodia e ritmo e escrever letras nas quais eles basearam as gravações do álbum, feitos com instrumentos analógicos e voz humana.

"Foi um processo tedioso que ocorreu principalmente no computador, por meio de emails para técnicos de IA ou no [software] Ableton, manipulando os outputs de IA para a criação da música", disse Riel Roch Decter, codiretor do filme em parceria com Sebastián Pardo, em entrevista por email.

O filme conta a jornada de desenvolvimento das tecnologias de criação de música por inteligência artificial, começando pelo compositor americano David Cope, que no início dos anos 1990 criou o software EMI —experimentos em inteligência musical, em português. Com essa plataforma, que encontrava e recombinava padrões em obras de músicos como Johann Sebastian Bach, o estudioso recriou trabalhos no estilo de dezenas de compositores da música clássica.

As três décadas que separam as obras de EMI de "Chain Tripping" foram de muito desenvolvimento das tecnologias de criação musical por inteligência artificial. A artista americana Holly Herndon é um exemplo dessa abertura de possibilidades: ela explorou o uso de blockchains, softwares de programação visual e o sampleamento de sons do espaço digital em seus álbuns –também em passo com sua pesquisa acadêmica na Universidade de Stanford.

Os casos de uso de inteligência artificial na música que têm causado preocupação e alvoroço nas redes sociais e indústria, porém, se parecem menos com os sons assustadores de Holly Herndon e mais com canções que soam com o que geralmente aparece no topo das paradas –caso de "Heart On My Sleeve", canção falsamente atribuída a Drake e The Weeknd, que acumulou 600 mil reproduções no Spotify e 15 milhões de visualizações no TikTok antes de ser removida por violação de direitos autorais, a pedido da Universal Music. As batidas, melodias e temas líricos se assemelham muito a algo que realmente poderia ter sido lançado pelos dois artistas canadenses.

Em uma cena de "The Computer Accent", o jornalista John Seabrook, autor do livro "The Song Machine: Inside the Hit Factory", defende a teoria de que, nas últimas décadas, a ideia de que compositores profissionais da indústria trabalham a partir de pura criatividade humana é tola, já que a música pop segue padrões e fórmulas cada vez mais previsíveis. Se este é o caso, essa tendência facilita o trabalho das ferramentas de inteligência artificial, que buscam justamente identificar, repetir e recombinar o que já existe.

O uso de obras protegidas para alimentar e treinar os sistemas de IA —o chamado "machine learning", ou aprendizado de máquina— tem sido um tema central na discussão envolvendo direitos autorais internacionalmente —e também no Brasil.

O projeto de lei 2338/2023, criado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD-MG, e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, dispõe do uso da inteligência artificial no país e define esta como o "processo de extração e análise de grandes quantidades de dados ou de trechos parciais ou integrais de conteúdo textual, a partir dos quais são extraídos padrões e correlações que gerarão informações relevantes para o desenvolvimento ou utilização de sistemas de inteligência artificial".

"Um ponto importante sobre a mineração de textos e dados é que o objetivo final seria extrair padrões e correlações a partir de um grande volume de dados. Padrões, conceitos e ideias não são protegidos por direitos autorais", diz o advogado Luca Schirru, especialista em direitos autorais.

Utilizemos como exemplo casos recentes de supostas violações de direitos autorais na música pop que têm passado por tribunais, como o de Ed Sheeran, acusado de plagiar a faixa "Let's Get It On", de Marvin Gaye, em sua "Thinking Out Loud". Sheeran foi inocentado, e a última fala de sua advogada para o júri citava que "as semelhanças de acordes e ritmo entre as músicas eram elementos básicos da composição musical".

Uma faixa como "Heart On My Sleeve", então, não poderia ser acusada de violar direitos autorais simplesmente por reproduzir ou imitar elementos –padrões, conceitos e ideias– que geralmente compõem uma música de Drake.

A questão do uso da voz de pessoas é um pouco mais complexa. A empresa Legião Urbana Produções Artísticas, responsável pelo espólio de Renato Russo, disse em nota no começo de maio que comunicou a Universal sobre o "cover" de "Batom de Cereja" e pediu para que o departamento jurídico da gravadora avaliasse as providências cabíveis.

O uso de inteligência artificial para lançar uma nova faixa dos Beatles, como anunciado por Paul McCartney no mês passado, também chama a atenção –embora a tecnologia tenha sido usada apenas para separar a voz de John Lennon numa gravação pré-existente, e não recriá-la.

O uso ou a personificação de vozes é protegido não por leis de direitos autorais, mas pelas chamadas leis de direitos da personalidade. A própria Holly Herndon citou, via Twitter, casos em que esse direito já foi violado –como em um comercial de 1998 em que a Ford contratou uma das backing vocals de Bette Midler para imitar sua voz. A empresa foi processada e perdeu.

A aposta de Schirru é a de que leis e tipificações sejam alteradas ou criadas num futuro para abrigar novos usos de IA, como já está sugerindo a PL 2338.

Para quem acompanha o uso da tecnologia de perto, os avanços feitos no desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial –não só as de áudio, mas também de imagem e texto, como os fenômenos DALL-E e Chat GPT– são espantosos, mas não completamente inesperados.

"Acho que a preocupação, como existe com qualquer tecnologia, é que a tecnologia passe a usar você, e não o contrário. Os seres humanos precisam permanecer no topo do monte, e o ônus recai sobre nós, mais do que nunca, de sermos intencionais com o que criamos", diz Sebástian Pardo, do filme "The Computer Accent"