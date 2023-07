Entenda como Xuxa se descobriu sexualmente com Pelé, após perder virgindade

São Paulo

Xuxa Meneghel revelou detalhes de sua vida íntima nesta terça-feira (11), durante uma participação do podcast Quem Pode, Pod. A apresentadora contou como perdeu a virgindade e suas histórias da relação que manteve com Pelé e Ayrton Senna.

A artista também negou os rumores de que teria praticado relações sexuais com Marlene Mattos, sua ex-empresária, na época em que trabalharam juntas. Segundo ela, a relação foi apenas profissional, mesmo quando foram bastante próximas.

A apresentadora Xuxa e Pelé - Reprodução/Manchete

"Meu relacionamento com ela foi profissional, mas todo mundo acha que foi sexual", disse Xuxa no podcast. "É difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente entreguei minha vida nas mãos dela. Eu me dei por completo, eu acreditei nisso, e acho que realmente ela também cuidava muito de mim porque era o trabalho dela. Mas ela não gostava de mim como eu gostava dela."

Xuxa também declarou que a relação profissional com Marlene se tornou tóxica, mas que não culpa a empresária porque também foi permissiva. Segundo a apresentadora, Marlene a impedia de se envolver sexualmente e amorosamente com outros homens.

Sobre sua virgindade, a artista diz que a perdeu ainda na adolescência, com 17 anos. De acordo com ela, ela se esforçou muito para ter a primeira relação sexual, a ponto de chorar por não conseguir e de implorar nua a um homem para que transassem.

"Eu queria deixar de ser virgem porque comecei como modelo aos 16 anos e tinha apelido, as modelos não falavam de alguns assuntos porque eu era virgem e era muito chato", contou Xuxa no programa. "Uma vez eu fiquei pelada na frente de um cara e falei 'Vamos!', e ele disse 'Você é virgem, né? Não, não'."

Xuxa diz que ser virgem atrapalhava o trabalho de modelo, dado que ela era conhecida como símbolo sexual. Ela também declarou que a primeira vez, ocorrida em seu carro, não foi uma boa experiência.

A apresentadora só foi se encontrar sexualmente com Pelé, que, de acordo com ela, se surpreendia com sua ingenuidade na cama.

"Ele falava 'Não acredito que você nunca viu isso, nunca teria feito isso'. Foi realmente a primeira transa porque eu transei com um homem do jeito que deveria ser, e foi com ele."

Com o fim do relacionamento, que durou seis anos, Xuxa precisou lidar com o desgaste emocional da paixão. Segundo ela, Pelé tinha três personalidades, que batizou de Dico, Edson e Pelé.

"Às vezes ele era o Edson, às vezes o Dico, que era esse cara com quem eu me relacionava, jogávamos buraco, era brincalhão, e o Pelé. Ele dizia que tinha que ter outras mulheres. Por isso inventou aquela história de amizade colorida, e eu ficava repetindo", afirmou a apresentadora.

Ainda segundo Xuxa, foi com Ayrton Senna que ela conseguiu seguir em frente após essas turbulências emocionais com o jogador de futebol.

"Me descobri como mulher, porque o Dico me deixou com alguns traumas, e o Beco [apelido de Senna] tentava me tirar esses traumas", disse. "Ele sabia, quando a gente ia transar ele perguntava 'Quem te falou isso? Quem botou isso na sua cabeça?' e eu 'Ué, a única pessoa que eu tive por seis anos'."

Xuxa afirmou também que marcou encontros românticos com Senna depois que o namoro terminou, após dois anos. O romance acabou de vez, porém, quando ele iniciou sua relação com Adriane Galisteu.