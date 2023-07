Xuxa faz mea culpa por só ter escolhido paquitas brancas e loiras em série

Rio de Janeiro

O primeiro episódio da série "Xuxa, O Documentário", que o Globoplay exibe nesta quinta-feira, destaca a transição da carreira de Xuxa, entre os tempos de modelo fotográfica até se tornar uma famosíssima apresentadora infantil.

A apresentadora Xuxa em cena de 'Xuxa, O Documentário', série original do Globoplay - Globo

Essa primeira parte, de um total de cinco, não fala da infância nem da adolescência da apresentadora. A atração já começa com Xuxa relativamente consolidada enquanto modelo, já namorava Pelé, inclusive, e como se deu sua passagem para a TV.

Quem a "descobriu" foi o diretor e produtor Maurício Sherman, que viu na loirinha das fotografias de revista um grande potencial também para lidar com comunicação televisiva.

Além da beleza física, viu em Xuxa uma criança que, no palco, cativava as demais. "Ela não imitava as crianças, as crianças é que a imitavam", diz.

Depois o episódio revisita o começo na TV Manchete, com a apresentadora ainda muito verde e sem tato com o público, em cenas que hoje parecem hilárias (como a famosa do "senta lá, Cláudia"), mas que serviu de laboratório para sua explosão na Globo anos mais tarde.

O episódio ainda fala sobre a formação do programa da principal emissora do país e o significado das paquitas. Há um mea culpa da apresentadora de hoje em dia em relação à escolha invariável de meninas brancas e loiras para serem ajudantes de palco, embora a questão não seja problematizada da maneira como poderia.

No mais, há um farto material de arquivo que há de agradar bastante aos fãs e saudosos dos anos 1980 em geral.

O segundo episódio, que deve estrear no dia 20, abordará o sucesso de Xuxa no exterior e terá o reencontro entre ela e o ator Marcelo Ribeiro, que ainda criança contracenou com ela no sensual "Amor, Estranho Amor", de 1981, que muitos diziam ser o "filme pornô da Xuxa", embora fosse uma obra séria do conceituado cineasta Walter Hugo Khouri.