João Donato será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira

São Paulo

O velório do compositor e arranjador João Donato acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira (18), das 11 às 15h.

O pianista morreu na madrugada desta segunda-feira (17), enquanto tratava uma pneumonia na Casa de Saúde São José, no Humaitá. Ele chegou a ser intubado no dia 6 de julho.

O cantor e compositor João Donato, em 2019 - Lucas Seixas/Folhapress

Após a cerimônia, o corpo será cremado no Memorial do Carmo, no Caju, centro da cidade

Pianista reconhecido internacionalmente, Donato foi um dos percursores da bossa nova e fundiu suas premissas estéticas a ritmos caribenhos, promovendo um diálogo entre a música brasileira e as tradições rítmicas do continente americano.

Seus arranjos foram cantados por nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nana Caymmi e

Chico Buarque.