Onde ver 'Wham!', filme sobre dupla pop que lançou carreira de George Michael

Antes de se consagrar como artista solo, George Michael fez parte da dupla Wham!, com seu amigo de infância Andrew Ridgeley. Juntos, emplacaram grandes sucessos como "Last Christmas" e "Wake Me Before You Go Go".

George Michael e Andrew Ridgeley em cena de 'Wham!', da Netflix - Divulgação

O documentário "Wham!", dirigido por Chris Smith, revê a trajetória de um dos maiores fenômenos do pop britânico da década de 1980.

Netflix, 12 anos

De Volta aos 15

Na segunda temporada da série, Anita —vivida na adolescência por Maisa Silva e, na idade adulta, por Camila Queiroz— precisa voltar no tempo para consertar a vida da irmã, e o amigo Joel vai junto.

Netflix, 12 anos

Operação Fronteira – Brasil

O reality documental que registra o trabalho da Polícia Federal nas fronteiras do país chega à terceira temporada. Um episódio todo sábado.

Discovery+ e HBO Max, 14 anos

Sou de Virgem

Um rapaz negro de quatro metros de altura protagoniza esta nova série cômica, que explora as dificuldades que ele tem em se integrar à sociedade.

Amazon Prime Video, 16 anos

Coração de Estudante

A novela de Emanuel Jacobina, exibida pela Globo em 2002 na faixa das 18 horas, chega na íntegra à plataforma. Na trama, o professor vivido por Fábio Assunção é noivo da filha de um fazendeiro, papel de Adriana Esteves, mas se envolve com uma advogada feita por Helena Ranaldi.

Globoplay, livre

A História do Hino Nacional Americano

A plataforma está se especializando em títulos mal traduzidos. Este documentário, na verdade, mostra a jornada do compositor Chris Bowers e do produto musical Dahi através dos EUA, em busca de sons para um novo hino nacional.

Star+, 14 anos

Especial Ennio Morricone

Para marcar os três anos da morte do grande compositor italiano, o canal exibe em sequência dois faroestes de Sergio Leone com trilha sonora assinada por ele: "Quando Explode a Vingança" (19h15) e "Era Uma Vez no Oeste" (22h).

Telecine Cult, a partir de 19h15, 14 anos