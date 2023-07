Por que 'Barbie' pode ser banido dos cinemas das Filipinas, após o Vietnã

São Paulo

As Filipinas estudam seguir a decisão do Vietnã e deixar suas salas de cinema sem um dos lançamentos mais importantes do cinema americano deste ano, "Barbie". O banimento ao longa é estudado por um grupo de senadores e pelo órgão responsável pela aprovação de filmes e programas televisivos no país.

Emma Mackey, Simu Liu, Margot Robbie, Ryan Gosling e Kingsley Ben-Adir em cena do filme "Barbie", dirigido por Greta Gerwig - Divulgação

Se aprovada, a proibição ocorreria devido à aparição, numa das cenas do longa de Greta Gerwig, de uma região demarcada como chinesa num mapa da trama. Chamada de Linha das Nove Raias, a demarcação no mar da China Meridional é alvo de disputa entre os países da região.

Um deles é o Vietnã, que já havia anunciado na segunda-feira (3) que não daria a "Barbie" um lançamento comercial, apesar de o filme ser um dos mais aguardados de Hollywood e ter nomes de peso à frente, como Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis dos bonecos Barbie e Ken.

No ano passado, o órgão responsável pela liberação de filmes nas Filipinas já havia proibido "Uncharted - Fora do Mapa" pelo mesmo motivo. De acordo com a revista americana Variety, as autoridades do país estão dispostas a negociar com a Warner Bros. e devem tentar fazer com que o estúdio corte a cena em questão.

A Linha das Nove Raias é rota de passagem para embarcações e é uma área importante para a pesca e a exploração de minerais. Apesar de as Nações Unidas ter determinado que a demarcação é inválida, a região segue em disputa entre a China e os vizinhos Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei.

No Brasil, "Barbie" estreia no dia 20 de julho.