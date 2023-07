Veja filmes dos diretores de 'Barbie' e 'Oppenheimer' no streaming

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

O que a dupla fez antes

Só se fala em "Barbenheimer", ao menos no meu canto da internet. Para quem não sabe, trata-se da combinação mais descombinante de dois filmes lançados em uma mesma data desde que "O Cavaleiro das Trevas" e "Mamma Mia!" chegaram aos cinemas internacionais juntos em 2008: "Barbie", de Greta Gerwig, e "Oppenheimer", de Christopher Nolan (que, coincidentemente, também dirigiu "O Cavaleiro das Trevas").

Memes que brincam com as estréias de "Barbie" e "Oppenheimer" viralizam nas redes sociais - Reprodução/Redes Sociais

Gerwig e Nolan são, cada um à sua maneira, dois dos maiores nomes do cinema hollywoodiano hoje —ela dando o salto de atriz queridinha do indie sem orçamento para sucesso massivo de bilheteria, ele padroeiro dos "film bros" intelectuais, cheio de regras sobre como apreciar suas obras corretamente.



Ambos têm parte de suas filmografias disponíveis no streaming no Brasil, como mostro abaixo.

O melhor de Christopher Nolan

"Amnésia"

Não é o primeiro longa de Nolan, mas o primeiro que fez algum barulho. Com Guy Pearce e Carrie-Ann Moss (pós-"Matrix"), traz um homem que sofre de perda de memória recente investigando a morte de sua esposa —esposas mortas são tema recorrente na obra nolística—, uma lembrança de cada vez.

Disponível no Looke e no Netmovies (de graça, com anúncios), 113 min.

"Batman Begins", "O Cavaleiro das Trevas", "O Cavaleiro das Trevas Ressurge"

A trilogia de Nolan trouxe de volta a intensidade e a sisudez ao homem-morcego da DC Comics, desta vez com Christian Bale (igualmente intenso e sisudo) por trás da máscara. De presente, deixou registrada uma das melhores atuações e maiores transformações de um ator com o Coringa de Heath Ledger (pena que não deixaram o personagem em paz).

Disponíveis na HBOMax, 140 min, 152 min e 164 min, respectivamente.

"O Grande Truque"

Entre filmes de super-heróis, Nolan intercalou projetos autorais como este, "A Origem" (também na HBOMax) e "Interestelar" (abaixo). Em "O Grande Truque", dois mágicos —Robert Angier (Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale)— passam anos tentando superar um ao outro com truques cada vez mais elaborados, obsessão que os leva a ultrapassar os limites do possível.

Disponível na HBOMax, 130 min.

"Interestelar"

Meu Nolan favorito, acompanha Joseph "Coop" Cooper (Matthew McConaughey), um engenheiro, e sua família em um mundo devastado por uma praga agrícola. Coop é recrutado a embarcar numa viagem espacial em busca de uma alternativa para a Terra, o que significa deixar para trás seus filhos. Com Jessica Chastain, Anne Hathaway, Michael Caine e Timothy Chalamet.

Disponível no Prime Video e na HBOMax. 169 min.

"Dunkirk"

É fácil reclamar das implicâncias de Nolan sobre a melhor maneira de se assistir a um filme dele, mas ver um bombardeiro se aproximando da praia de Dunquerque, os explosivos caindo cada vez mais perto e levantando areia de maneira ritmada ao longo da costa até passar por cima da sua cabeça numa tela IMAX de 14 metros de altura é realmente uma experiência marcante.

Cena do filme 'Dunkirk' - Divulgação

Não conseguindo igualá-la, vale ao menos desligar a luz, esconder o celular, e usar a maior televisão disponível para acompanhar os esforços pelo ar, por terra e pelo mar dos soldados ingleses encurralados na praia pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Até porque é preciso prestar atenção para diferenciar os muitos mocinhos parecidos e uniformizados.

Disponível na HBOMax. 106 min.

A diretora e roterista antes de "Barbie"...

"Lady Bird - A Hora de Voar"

Primeiro longa que Gerwig dirigiu sozinha (depois de codirigir um filme com Joe Swanberg) e já de cara foi indicada a cinco Oscars. Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) está em conflito adolescente com sua mãe, Marion (Laurie Metcalf). Quer deixar Sacramento (Califórnia), a cidade onde nasceu, e fazer faculdade na longínqua —e cara— Nova York, onde vivem os artistas. Lindo retrato semiautobiográfico de um "coming of age" e da relação de mãe e filha.

Disponível no Globoplay, 94 min.

"Adoráveis Mulheres"

Gerwig retoma a parceria com Saoirse Ronan nesta adaptação do livro de Louisa May Alcott sobre uma família de mulheres em Massachusetts durante a Guerra Civil americana. Ronan é Jo, a mais criativa das irmãs March, que sonha em publicar suas histórias. Suas irmãs, Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh) a acompanham em suas montagens de peças de Shakespeare com roupas encontradas no sótão e outras aventuras, assim como o garoto Laurie (Timothy Chalamet), neto do vizinho rico.

Disponível na Netflix, 135 min.

...e a Greta Gerwig atriz

"Hannah Takes The Stairs"

Houve um tempo em que a frase "filme da Barbie dirigido pela Greta Gerwig" seria considerada o mote de um quadro ruim no "Saturday Night Live". Naquela época, Gerwig era parte do movimento batizado de "mumblecore", que reúne filmes feitos com micro-orçamentos e praticamente nenhum roteiro, quase exercícios de improvisação. O primeiro desses estrelado por ela é "Hannah Takes The Stairs", dirigido por Joe Swanberg, no qual Gerwig interpreta uma jovem recém-saída da faculdade e meio perdida na vida que, ao longo de um verão, começa a se afastar de seu namorado e se apaixona por dois colegas de trabalho.

Disponível na Mubi, 84 min.

"Mulheres do Século 20"

Parte de uma trilogia não oficial de Mike Mills sobre sua família, que começou com "Toda Forma de Amor" (2010), sobre seu pai, e terminou com "Sempre Em Frente" (2021), sobre seu filho. "Mulheres..." é sobre sua mãe, nascida na Grande Depressão e morta antes da chegada do século 21, transformada em Dorothea Fields (Annette Benning), uma mulher de 55 anos que decide recrutar uma jovem que vive em sua pensão, Abbie (Gerwig), e a melhor amiga de seu filho, Julie (Elle Fanning), para ajudá-la a garantir que Jamie (Lucas Jade Zumann), agora adolescente, se torne um bom homem. Gerwig combina cool e vulnerabilidade em seu melhor papel em frente às câmeras.

Disponível para aluguel na Amazon, no Google Play e no iTunes. 119 min.

Elenco de 'Mulheres do Século 20' - Divulgação

"Jackie"

Talvez seja heterodoxo indicar "Jackie" dentre todos os filmes da carreira de Gerwig, mas sua pequena participação neste longa de Pablo Larraín sobre a viúva de John F. Kennedy nos dias que se sucedem ao assassinato do então presidente americano é um bom exemplo da versatilidade da atriz. Como Nancy Tuckerman, uma secretária da Casa Branca na gestão de JFK e amiga de Jackie Kennedy (Natalie Portman), Gerwig exibe a mesma empatia e calorosidade das protagonistas dos filmes que dirigiu, mas sem chamar a atenção para si mesma (de maneira negativa, como faz em "Para Roma, Com Amor") ou tornar-se anacrônica, incompatível com o cenário de época e a história trágica.

Disponível na HBOMax, 100 min.

BÔNUS

"Manhattan"

Já falei disso aqui, mas se você sobreviver às três horas de "Oppenheimer" e sair com gostinho de quero mais, vale procurar esse seriado, que tem até Daniel London como J. Robert Oppenheimer.

Disponível no Lionsgate+ e no ClaroTV+. Duas temporadas, 23 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Marvel Studios Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e A Vespa: Quantumania" e "Superpoderosos: A História da DC Comics"

Fãs de quadrinhos podem se deliciar nesta semana com novos programas sobre os bastidores dessa indústria. Na Disney+, um making off (49 min) do último filme do Homem-Formiga estreou na quarta (19). Na HBOMax, uma série documental em três partes (de cerca de uma hora cada uma) sobre a história da empresa de quadrinhos chegou na quinta (20).

"Além do Guarda-Roupa"

Dorama nacional, versão brasileira das novelas coreanas de tanto sucesso, sobre uma adolescente brasileira de ascendência sul-coreana, Carol, que descobre que seu guarda-roupas é um portal que a leva ao apartamento de um grupo de k-pop.

Três dos dez episódios já estão disponíveis na HBOMax. Os demais vão ao ar às quintas.

"Negociador"

Série brasileira com Malvino Salvador e Barbara Reis, sobre o capitão Gabriel Menck (Salvador), membro de um grupo de elite da polícia de São Paulo especializado no resgate de reféns que retorna ao trabalho após a morte da esposa.

Estreia no Prime Video nesta sexta (21). Uma temporada, oito episódios.

"Clonaram Tyrone!"

Três espertalhões (Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris) caem no meio de uma conspiração governamental e agora sabem demais.

Estreia nesta sexta (21) na Netflix. 122 min.

"Operação: Lioness"

Nicole Kidman e Zoe Saldaña entram para o "Sheridanverso" —conjunto de séries criadas por Taylor Sheridan, como "Yellowstone" e "1883"— com a história de um grupo real da CIA que atua no combate ao terrorismo.

Estreia com dois episódios no domingo (23) na Paramount+, e um episódio novo a cada semana.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

Quatro especiais da Barbie deixam a HBOMax antes de agosto: "Barbie e suas Irmãs em Uma Aventura de Cavalos", "Barbie: A Princesa e A Pop Star"; "Barbie e o Portal Secreto" e "Barbie: A Sereia das Pérolas".