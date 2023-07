Xuxa diz que Marlene Mattos obrigava paquitas a ficarem loiras para aparecerem na TV

São Paulo

Xuxa acusou sua ex-empresária, Marlene Mattos, de chantagear as paquitas, como eram chamadas as dançarinas e assistentes de palco da apresentadora, obrigando-as a tingir o cabelo, senão não teriam oportunidades na Globo.

Em entrevista ao Mais Você na manhã de quinta-feira (13), Xuxa afirmou não saber disso à época em que trabalhava com as jovens, geralmente adolescentes ainda menores de idade, e que a informação não foi incluída na série "Xuxa, o Documentário", cujo primeiro episódio já está disponível no Globoplay.

A apresentadora Xuxa - Reprodução/Globoplay

A eterna rainha dos baixinhos, que coloriu a infância de gerações de brasileiros, disse ter sabido disso por meio de conversas recentes com as ex-dançarinas.

"Elas não entravam loirinhas. Tinham algumas que entravam, mas acabavam ficando. Fiquei sabendo que a Marlene dizia assim: 'Eu idealizei uma loira na frente e quatro ou oito atrás'. Ela já tinha me falado isso, mas eu falava: 'Isso está errado'", afirmou.

"Ela não falava: ‘Você tem que pintar o cabelo de loiro’. Ela dizia: ‘Se você não for loira, não vai no Faustão, não vai na Ana [Maria Braga]’. Ela ia falando e elas acabavam pintando, obviamente. Então, ela dizia: ‘Não fala para a Xuxa. Não sou eu que estou pedindo’", disse.

Na mesma entrevista, a apresentadora relatou episódios da relação turbulenta que teve com Mattos, sua empresária por quase 20 anos. Xuxa se referiu à profissional como uma pessoa autoritária, abusiva e intransigente.

A apresentadora lembrou quando o pai dela, Luiz Floriano Meneghel, com quem Xuxa não falava há quase dez anos, foi chamado ao palco do programa ao vivo na Globo sem o consentimento ou o conhecimento dela. "Foi uma 'forçação' de barra tão grande, eu me senti invadida de novo, fui violentada mais uma vez por ela", disse.

Na ocasião, Xuxa não conversava com o pai desde que ele foi infiel com a mãe da apresentadora, Alda Meneghel, e que isso teria prejudicado a saúde dela. "Minha mãe ficou doente, perdeu o cabelo, pensou em se matar e teve Parkinson, o que vem depois de uma perda muito grande", afirmou. Segundo Xuxa, não era o momento certo para reencontrar o pai.