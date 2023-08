Alok se apresentará em palco com 25 metros de altura na praia de Copacabana

São Paulo

A praia de Copacabana receberá, no dia 26 de agosto, o "Show do Século com Alok". O evento, que comemora os cem anos do hotel Copacabana Palace, nem aconteceu, mas já tem números grandiosos.

A previsão é de que 1 milhão de pessoas vá ver o artista, que receberá no palco uma bateria com 120 integrantes das 12 escolas de samba do grupo especial do Carnaval carioca.

Alok no Rock in Rio, em setembro de 2022 - Mauro Pimentel/AFP

Alok, artista brasileiro mais ouvido no mundo, faz aniversário no mesmo dia em que o Copacabana Palace comemora 100 anos. O show promete novidades de luz e tecnologia para acompanhar as batidas do DJ.

O palco onde o show acontecerá também é um atrativo à parte e impressiona pelas grandes dimensões. Em formato de pirâmide, são 2,5 mil metros quadrados e 25 metros de altura. No entanto, o palco de Alok é até modesto quando comparado aos maiores do mundo.

O festival Villa Mix entrou, em 2015, para "Guinness Book" com um palco do tamanho de um prédio de 17 andares em Goiânia —desbancando a estrutura da turnê "360º", do U2.

Na edição de 2018, o tamanho do palco também foi grandioso, com 40 metros de altura e 75 metros de largura, ornamentados com iluminação com mil metros quadrados de lâmpadas de LED.

Por falar em U2, é da banda irlandesa um dos palcos mais célebres e impactantes da música. Em 2009, o grupo deu início à turnê "360º" com um palco que tinha 50 metros de altura e pesava 190 toneladas. Havia ainda um telão que projetava imagens em 360 graus, justificando o nome da turnê.

Cantoras pop também não ficam atrás quando o assunto é palco grandioso. A americana Taylor Swift, por exemplo, está rodando o mundo com a "The Eras Tour" em um palco que tem 75 metros de comprimento.

A estrutura tem ainda uma enorme passarela em formato da letra "T". Já na "Reputation Stadium Tour", de 2018, o palco principal tinha de 33 metros de altura.