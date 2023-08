Onde ver 'Belas Criaturas', filme da Islândia que buscou vaga no último Oscar

São Paulo

Um adolescente acolhe em sua gangue de desajustados um colega de escola que sofreu um bullying violento. Os rapazes cometem pequenos delitos e se comportam de maneira agressiva, mas também aprendem a ajudar uns aos outros.

Cena do filme 'Belas Criaturas', de Gudmundur Arnar Gudmundsson - Divulgação

Exibido no Festival de Berlim e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa "Belas Criaturas", de Gudmundur Arnar Gudmundsson representou a Islândia na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional do ano passado.

Belas Artes à la Carte, 16 anos

Má Fortuna

Nesta série mexicana, um rapaz pobre e ambicioso faz de tudo para se casar com uma as herdeiras do poderoso clã Urquiza. Mal sabe que há uma moça tentando dar o golpe do baú em alguém da família.

Amazon Prime Video, 16 anos

Armas e Amores

Misturando ação, comédia e romance, esta série sobre gângsteres de um cidade no interior da Índia vem sendo apontada como uma das melhores já produzidas pela Netflix no país asiático.

Netflix, 16 anos

Café Filosófico CPFL

O babalaô Ivanir dos Santos discorre sobre o tema "Liberdade Religiosa: Direitos Humanos e Estado Laico" em um momento em que os ataques às religiões de matriz africana vêm se intensificando em regiões de todo o Brasil.

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos

Lutero vs. Roma

Documentário sobre Martinho Lutero, o sacerdote alemão que deslanchou a Reforma Protestante ao afixar 95 teses contra a Igreja Católica nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517.

History, 20h30, 10 anos

Marcel, A Concha de Sapatos

Um delicioso falso documentário sobre um caracol à procura de sua família. Ele é ajudado nessa busca pelo dono da casa onde vive. Indicado ao Oscar de melhor longa de animação de 2022.

Telecine Cult, 22h, livre

Sobre Nós Dois

Neste episódio do talk show, Marcelo Adnet e Sabrina Sato conversam com Xuxa e Junno Andrade sobre a vida do casal.

GNT, 22h30, e Globoplay, 16 anos